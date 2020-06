Nevěřte konspiračním teoriím: Vědci vědí, že COVID-19 nebyl vytvořen v laboratoři

9. 6. 2020





I některá bulvární, lživá česká média převzala "zprávu" z Daily Telegraphu, novin, které dávno přestaly být seriozním deníkem (drasticky se jim propadá čtenost, protože čtenáři to vědí), že bývalý šéf britské rozvědky MI6 Richard Dearlove si myslí, že COVID-19 vyrobili čínští vědci.



To i další obdobné konspirační teorie jsou nesmysl, píše Peter Daszak, ředitel EcoHealth Alliance, neziskové organizace, která analyzuje pandemie a snaží se jim preventivně zabraňovat.



Její pracovníci strávili posledních 15 let prací v Číně, kde analyzují skupinu virů, z nichž vznikla nemoc SARS a nyní COVID-19. Brali vzorky od více než 16 000 netopýrů a dokázali, že SARS vznikl ze skupiny koronavirů, které šíří tzv. podkovitoví netopýři, jichž v jižní a centrální Číně existují spousty a kteří se běžně prodávají na čínských mokrých trzích. Nalezli viry příbuzné SARS, které dokázaly v laboratoři infikovat lidské buňky, způsobovat nemoce u laboratorních zvířat a vyhýbat se lékům a vakcínám, které nás mají chránit. Spolupracovali s vědci, kteří vytvořili zásadně důležitý lék Remdesivir, a ukázali, že je proti lidským koronavirům efektivní.





Nedávno vydali peer-reviewed analýzu, která zveřejnila 781 genetických sekvencí koronavirů vzniklých u netopýrů, které dosud vědcům nebyly známy. Tato analýza plně potvrzuje, že COVID-19 vznikl u netopýrů v centru virální evoluce podél hranic provincie Yunnan v Číně, v Myanmaru, v Laosu a ve Vietnamu.



Výzkumníci nedávno v seriozním vědeckém časopise Nature Medicine silně odmítli představu, že genetický kód COVIDU-19 byl uměle zmanipulován. Z článku, který citoval Dearlove, bylo nyní odstraněno tvrzení, že virus COVID-19 byl uměle vytvořen. Článek původně tvrdil, že došlo k vsunutí genetického kódu do bílkoviny v ostnu viru, jimž se virus připojuje na lidské buňky. Mezitím však byl v jižní Číně objeven další konoravirus od netopýrů, velmi těsně příbuzný s virem Sars-CoV-2, který dokazuje že taková sekvence je schopna vzniknout přirozenou cestou.



V roce 2018 zkoumali Daszakovi vědci lidi žijící v čínské venkovské provincii Yunnan a zjistili, že téměř 3 procenta z nich mají protilátky proti koronavirům z netopýrů. Lze tedy předpokládat, že je koronaviry od netopýrů ročně nakaženo až sedm milionů lidí. Konspirační teorie to ovšem neodstraní.



Odhadujeme, píše Daszak, že v divoké přírodě na venkově v jihovýchodní Asii existuje 1,7 milionu neobjevených virů. Svět by se měl soustředit na jejich studium, nikoliv na šíření konspiračních teorií. Tato pandemie totiž není jen jednorázový případ.



Podrobnosti v angličtině



