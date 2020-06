Epidemie samoty: Desítky obětí koronaviru byly doma nalezeny mrtvé až po čtrnácti dnech

Průběžné zpravodajství:

8. 6. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 8.6. bylo v ČR registrováno 8.6. bylo v ČR registrováno nakažených, v nemocnici bylo 118 osob a 327 je opět 1, což je alarmující. ZDE osob zemřelo. Hodnota R v ČR 9628

- V mnoha případech byly mrtvoly obětí koronaviru nalezeny, až po čtrnácti dnech, až když se už začaly rozkládat. Aktivisté poukazují na to, že to varovně poukazuje na zranitelnost izolovaných starších lidí žijících o samotě a na riziko velkého množství pacientů, kteří se bojí jít do nemocnice či k lékaři, aby se tam koronavirem nenakazili. ZDE - Boris Johnson odmítl jakkoliv podpořit imigranty, kteří v důsledku pandemie přišli o zaměstnání, nemají žádný příjem a jako imigranti jsou v Británii diskriminováni a nemají přístup k žádné sociální podpoře. Jde o statisíce lidí. ZDE - Brazílie přestala na příkaz ultrapravicového prezidenta Bolsonara zveřejňovat údaje o počtu nákaz a mrtvých na koronavirus. Brazílie má nyní druhý největší počet nákaz, 672 846 a zaznamenala 35 930 úmrtí. ZDE - Počet nákaz v USA se blíží 2 milionům. Spojené státy mají největší počet nákaz a úmrtí globálně, 1 931 850 potvrzených nákaz a 110 141 úmrtí.- Globální registrovaný počet mrtvých na koronavirus je 401 564. Počet nákaz se blíží 7 milionům.- Polsko v sobotu zaznamenalo 575 nových nákaz. Celkový počet nákaz v Polsku je 26 561, celkový počet mrtvých 1157. V sobotu zemřelo v Polsku 16 osob. Zvýšení počtu nákaz je spojeno s ohniskem nákazy v uhelných dolech ve Slezsku.- Indie zaznamenala v neděli 9971 nových nákaz. Celkem má Indie 246 628 nákaz, 6929 osob zemřelo.- Itálie zaznamenala 197 nových nákaz, většinou v Lombardii. Za posledních 24 hodin v Itálii zemřelo 53 osob.- Saúdská Arábie registruje 101 914 potvrzených nákaz. V neděli zaznamenala 2045 nových nákaz.