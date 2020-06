Evropští politikové zaznamenávají pokles důvěry voličů

Průběžné zpravodajství:

6. 6. 2020

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 6.6. bylo v ČR registrováno 6.6. bylo v ČR registrováno nakažených, v nemocnici bylo 124 osob a 327 je 0.9. ZDE

osob zemřelo. Hodnota R v ČR









- Používání slzného plynu a pepřového spreje proti demonstrantům v USA podporuje šíření nákazy koronavirem, varovali lékaři a zdravotníci. ZDE

V Německu stoupl počet potvrzených nákaz o 407 na 183 678, počet mrtvých stoupl o 33 na 8646.









- Hydrocholorochin proti COVIDU-19 nefunguje a neměl by se dávat pacientům, konstatovali autoři nejrozsáhlejší a nejprofesionálněji provedené studie tohoto léku. Mělo by to diskusi ohledně tohoto léku s konečnou platností ukončit. ZDE . Žádný vedoucí evropský politik není v bezpečí, klesá důvěra voličů v to, jak reagují na pandemii. Největší propad důvěry ve vládnoucí politiky je v Británii. ZDE - V Rusku stoupl počet oficiálně registrovaných mrtvých na 5725. Za posledních 24 hodin tam oficiálně na koronavirus zemřelo 197 osob. Jenže se vynořují pochybnosti, zda jsou tyto počty pravdivé, protože například v Petrohradě bylo letos v květnu vydáno o 1552 úmrtních listů více než loni. Je to nárůst o téměř 32 procent. Oficiální počet mrtvých uváděných pro koronavirus pro Petrohrad pro květen 2020 je 171. - V ČR údaje o "nadbytečných úmrtních" za květen 2020 nejsou k dispozici.- Indie předstihla Itálii jako šestá nejnakaženější země světa. V sobotu uvedla, že bylo zaregistrováno dalších 9887 nákaz, celkem má Indie oficiálně registrovaných 236 657 nákaz. Více případů koronavirové nákazy mají jen USA, Brazílie, Rusko, Británie a Španělsko. Počet mrtvých na COVID-19 zůstává v Indii relativně nízký - 6642.- Indonésie zaznamenala svůj největší denní nárůst infekcí, o 993 případů, celkový počet nákaz je tam oficiálně 30 514. Zemřelo dalších 31 lidí a celkem registrovaný počet úmrtí je 1801.