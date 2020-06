James Mattis odsoudil prezidenta Trumpa, označil jej za hrozbu ústavě

5. 6. 2020

Ve svém mimořádném odsouzení Trumpa se bývalý ministr obrany postavil za protestující a řekl, že prezident se snaží postavit Američany proti sobě navzájem, informuje Jeffrey Goldberg.

James Mattis, zasloužilý generál námořní pěchoty, který v prosinci 2018 rezignoval na post ministra obrany kvůli syrské politice Donalda Trumpa, zůstával od té doby potichu, pokud jde o Trumpovy výkony. Ale nyní své mlčení přerušil a napsal mimořádně útočný text, v němž prezidenta odsuzuje za rozdělování národa a obviňuje jej, že nařídil americkým ozbrojeným silám porušit ústavní práva amerických občanů.

"Sledoval jsem události probíhající tento týden rozhněvaný a zděšený," píše Mattis. "Slova "Rovná spravedlnost podle zákona" jsou vyryta na průčelí Nejvyššího soudu Spojených států. Přesně to právem požadují protestující. Je to ucelený a spojující požadavek - takový, za nějž bychom se měli být všichni schopni postavit. Nesmíme nechat odvést svou pozornost k malému počtu lidí porušujících zákon. Protesty jsou definovány desítkami tisíc lidí se svědomím, kteří trvají na tom, abychom žili podle našich hodnot - našich hodnot jako lidu a našich hodnot jako národa." Pokračuje: "Musíme odmítnout a přivést k odpovědnosti ty v úřadu, kteří by se naší ústavě vysmívali."

Ve svém obvinění Mattis sjíždí prezidenta za to, že staví Američany navzájem proti sobě.

"Donald Trump je první prezident v mém životě, který se nesnaží americký lid sjednotit - ani nepředstírá, že se o to snaží. Místo toho se nás snaží rozdělit," Píše Mattis. "Jsme svědky důsledků tří let tohoto záměrného úsilí. Jsme svědky důsledků tří let bez zralého vedení. Můžeme se sjednotit bez něj, vyjít ze silných stránek naší občanské společnosti. To nebude snadné, jak ukázalo posledních pár dní, ale dlužíme to svým spoluobčanům; předchozím generacím, které prolévaly krev, aby bránily náš příslib; a našim dětem."

Pokračuje kontrastováním amerického étosu jednoty s nacistickou ideologií: "Instrukce vydané našimi vojenskými úřady vojákům před invazí v Normandii připomínaly, že ´Nacistický slogan pro naše zničení... zněl "Rozděl a panuj." Naše americká odpověď zní "V jednotě je síla."´ Musíme vyvolat tuto jednotu, abychom překonali tuto krizi - s důvěrou, že jsme lepší než naše politika."

