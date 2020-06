Genocida domorodců: COVID-19 se rychle šíří mezi amazonskými indiány. Je to Bolsonarovo vražedné spiknutí?

4. 6. 2020 / Fabiano Golgo



Pandemie drasticky dopadá na domorodé indiány v Brazílii. Potenciálně ho tam šíří křesťanští fundamentalističtí vyslanci prezidenta Bolsonara. V průhledném triku s cílem pokračovat se svými genocidními plány proti původním obyvatelům Amazonie vytvořil Bolsonaro speciální jednotky, které indiánské kmeny "kontrolují", jenže předáci domorodých kmenů obviňují vládu,. že vysílá zdravotníky, lékaře a příslušníky armády, kteří jsou vědomě nakaženi koronavirem, ve snaze indiány kontaminovat.



Oficiálně je podle vlády mezi domorodými indiány 1809 nakažených osob a 178 indiánů zemřelo, avšak Organizace domorodých národů Brazílie (APIB) informuje, že počty nakažených i počty úmrtí jsou podceněny. Skopina domorodých indiánských zdravotníků a lékařů se nyní snaží pomalu přinést pomoc do domorodých oblastí a nabídnout bezpečnou zdravotní péči.





Nejvíce zatím utrpělo etnikum Kokama, po něm následuje Tikuna a Warao. Problémem je, že mezi asi 800 000 domorodých indiánů žijících v Brazílii jich přibližně 300 000 žije bez jakékoliv organizovaného dohledu či registrace.



Oficiální vládní data daleko zaostávají za skutečností. Situace je velmi vážná, varují domorodí předáci, nevládní organizace a četní antropologové.



Sônia Guajajara, mluvčí brazilských domorodých indiánů, uvedla: "Držíme lidi uvnitř kmenů a radíme jim, aby nepřijímali vůbec žádné návštěvníky. Do kmenů blízkých městům vstupují mnozí vládní činitelé a křesťanští evangelikálští misionáři, aniž by byli testováni na koronavirus. Existují důkazy, že někteří lidé vyslaní vládou jsou nakaženi a že to vědí. Vzhledem k tomu, jak otevřeně Bolsonaro vyhlašuje, že chce, aby se všichni indiáni odstěhovali do měst, a vzhledem k jeho historicky známým rasistickým útokům proti domorodým národům, není konspirační teorií uvědomit si, že Bolsonaro zneužívá pandemi pro prosazení svého vražedného spiknutí."



Bolsonaro využívá chaosu vzniklého v důsledku pandemie a dal zelenou zlatokopům, kteří provádějí invazi do domorodých rezervací. Bolsonaro dočasně zrušil jakékoliv tresty za vstupování na domorodé území. Hordy ilegálních zlatokopů pronikají na posvátná indiánská území, ale také přinášejí nemoci, proti nimž indiáni nemají imunitu.



Došlo také ke vstupu vojáků do domorodých rezervací, aniž bylo jasně vysvětleno, proč k té invazi došlo. Vážným problémem je, že tito vojáci vůbec nejsou z Amazonie, kde by byli vystaveni podobným nemocem, ale nelogicky jsou dováženi z města Sao Paulo, z regionu s největším počtem nakažených osob. Domorodí předáci to považují za zlovolný pokus vyvraždit indiány prostřednictvím COVIDU-19 a dalších městských nemocí.



Primátor města Manaus, hlavního města Amazonie, požádal ekologickou aktivistku Gretu Thunbergovou, aby pomohla upozorněním světu, co se děje v deštných pralesech. Švédská ekologická aktivistka pak natočila video, v němž žádá lidi z celého světa, aby pomohli zachránit Amazonii a jejich obyvatele:







Od začátku pandemie popírá Bolsonaro, že jde o vážnou věc, a jeho vláda proti pandemii nepodnikla žádné kroky. Jediným činem jeho vlády "proti pandemii" bylo utvořit ony speciální jednotky, které byly vyslány "ke kontrole" domorodých indiánů. Zjevně jsou Bolsonarovy úmysly podezřené a potenciálně genocidní.





