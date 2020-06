Jak to vypadá v ČR s nadbýtečnými úmrtími během pandemie? Nikdo neví

Prúběžné zpravodajství

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 3.6. bylo v ČR registrováno 3.6. bylo v ČR registrováno nakažených, v nemocnici bylo 126 osob a 323 zase stoupla na 0,9.

osob zemřelo. Hodnota R v ČR0,9. ZDE 9364

(Je těchto 122 osob zahrnuto do celkového počtu 323 mrtvých, viz výše?) Problém je, že ČSÚ nemá na rok 2020 zkompletované a ověřené údaje, protože mnoho matrik ještě údaje neodeslalo. Uvádění průměrů úmrtí za celých prvních 15 týdnů roku 2020 také situaci zkresluje, protože až do cca 14. - 15. týdne roku 2020 by se pandemie nezačala na úmrtích ještě projevovat. Počkáme na údaje z dalších týdnů. - Jak to vypadá v ČR s tzv. nadbytečnými úmrtími, tedy úmrtími, které se letos, během koronaviruvé krize, vymykají v ČR dlouhodobému průměru? Velmi by nás zajímalo - ve veřejném zájmu - kolik lidí cca měsíc po začátku pandemie (asi čtyři týdny trvá, než nakažení lidé zemřou) v ČR zemřelo v pečovatelských domovech a v domovech pro přestárlé. ČR tyto statistické údaje zřejmě stále nemá, nejnověji zveřejnil Český statistický úřad počty mrtvých do týdnu 15 roku 2020, tedy do Velikonoc (do 12. dubna 2020). Jenže hlavní vlna případných úmrtí na koronavirus by v pečovatelských domovech by vznikla teprve až po Velikonocích. V týdnu před Velikonocemi, končícím nedělí 5. dubna 2020, zemřelo v ČR o 122 osob více než v průměru let 2011-2019.Problém je, že ČSÚ nemá na rok 2020 zkompletované a ověřené údaje, protože mnoho matrik ještě údaje neodeslalo. Uvádění průměrů úmrtí za celých prvních 15 týdnů roku 2020 také situaci zkresluje, protože až do cca 14. - 15. týdne roku 2020 by se pandemie nezačala na úmrtích ještě projevovat. Počkáme na údaje z dalších týdnů.

- V Brazílii bylo zaznamenáno za posledních 24 hodin rekordních 1262 úmrtí. Celkem je v Brazílii registrováno 31 199 úmrtí na koronavirus. Prezident Jair Bolsonaro pandemii bagatelizuje. Počet registrovaných nákaz v Brazílii dosáhl 555 383. Brazílie je tak na druhém místě po USA.- Globální počet mrtvých na koronavirus překročil 378 000. Počet registrovaných nákaz je nejméně 6 339 005. Tyto údaje jsou podstatnou měrou podceněny.- Britský statistický úřad kritizoval britskou vládu, že data, která zveřejňuje o testování občanů, vytvářejí falešný dojem, že "se toho dělá hodně", ale ve skutečnosti jsou nejasná a chaotická.- Vysoký vědec z Pentagonu předpokládá, že k dispozici bude vakcína na koronavirus "do konce letošního roku".- Ve Francii po 13 dnech uvolnění karanténních opatření stoupl denní počet mrtvých nad 100, dosáhl počtu 107, celkový počet mrtvých ve Francii je 28 940. To je pátý největší počet úmrtí na světě.- Írán zaznamenal za posledních 24 hodin více než 3000 nových nákaz.- Německo ve středu ruší varování před cestováním po Evropě. Varování před cestováním do celého světa trvá. Co se týče zemí v Evropské unii, Německo bude poskytovat informace o situaci v jednotlivých státech.- Pandemie odhalila "chronickou nerovnost", konstatovala Michelle Bachelet, šéfka OSN pro lidská práva.- Oficiální počet mrtvých v Británii překonal 50 000.- Lékař ve Wuchanu, který spolupracoval s whistleblowerem Li Wenliangem, minulý týden zemřel na koronavirus, po čtyřech měsících.- Čínští činitelé utajovali genetickou mapu koronaviru déle než týden poté, co ji četné čínské vládní laboratoře plně dešifrovaly, uvádí Associated Press.Předchozí průběžné zpravodajství ZDE