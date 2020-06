Čínská státní média: Po kritice Hongkongu si USA mohou "užít" vlastní protesty

3. 6. 2020

Čínská státní média využívají vlny protestů v USA, aby obvinila současnou americkou z "pokrytectví", poté co kritizovala zacházení Pekingu s hongkongskými protesty, upozorňuje James Pasley.

Peking byl rozhořčen kvůli americké kritice jeho postupu vůči protestům v Hongkongu - včetně toho, že Bílý dům otevřeně podpořil prodemokratické protestní hnutí.

Během víkendu čínští představitelé a státní média propagandisticky využili probíhající protesty vyvolané smrtí George Floyda.

V sobotu šéfredaktor státního listu Global Times Chu Si-ťin publikoval článek, který tvrdí, že protesty z Hongkongu se rozšířily do USA.

Státní zpravodajská agentura Sin-chua zase označila protesty za "překrásnou krajinu Pelosiové".

Chu srovnal obě protestní hnutí; obě podle něj porušila zákon a vyvolala destrukci. Ale USA podpořily hnutí v Hongkongu a vlastní protesty považují za nepřijatelné.

Bylo to "jakoby radikální buřiči v Hongkongu jaksi pronikli do USA a vytvořili zmatek, jako to udělali vloni," napsal Chu.

Toto tvrzení je zřejmě spojeno s tvrzením čínské vlády z roku 2019, že za protesty v Hongkongu z největší části nesou odpovědnost cizinci.

V neděli Chu ale zašel ještě dále a napsal, že má podezření, že protestující z Hongkongu "infiltrovali americké státy" a "brutální hongkongští buřiči jsou zjevně v pozadí násilných protestů napříč USA".

Podrobnosti v angličtině: ZDE