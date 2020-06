Pan Vokřál a politické velrybaření

3. 6. 2020 / Boris Cvek

Pan Vokřál, dříve populární brněnský primátor a místopředseda Hnutí Ano, odchází ze své politické formace. Vokřál býval pokládán za jednoho z posledních významných představitelů Babišova hnutí, který patří do „liberálního tábora“.

Co se stalo? Zdá se, že pan Vokřál nedokázal vyhrát boj s mafiánským podhoubím hnutí. A zdá se, že tzv. velrybaření, známé z prostředí ODS a ČSSD v době, kdy tyto strany byly u moci, zasáhlo i Hnutí Ano. Velrybaření je způsob, jak ovládnout stranické volby pomocí lidí, kteří se stanou členy strany jen proto, aby volili podle toho, jak jsou zaplaceni.

Můžete vymýšlet tisíce programů a politických strategií, hrát si na souboj politických idejí, ale pak rozhodne stejná věc: rakovina, která se přisaje k výtahům k moci. Nejde jí o tu nebo onu ideu, ba o politiku vůbec, jde jí o její vlastní prospěch, zajištěný ochromením právního státu a kontroly toků veřejných peněz pomocí politické moci.

S tím, jak ODS a ČSSD moc ztratily, se metastáze přesunuly do Hnutí Ano. Samotná politika si s nimi nikdy neporadí. Jediný způsob, jak tento druh chování zničit, je na politické moci nezávislý právní stát a účinná kontrola veřejných peněz. To je přesně to, v čem jsme na tom hůře než západní státy EU, ale lépe než Ukrajina. A přesně tomu odpovídá míra nezávislosti politiky na mafiích a úroveň života v těchto zemích.







„Brněnské ANO zůstává napojeno na podsvětí." Místopředseda Vokřál končí v hnutí ANO

