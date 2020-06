Svědectví o řízeném ničení sociální reality v českém kyberprostoru

Přečetli jsme jinde

4. 6. 2020

(...)



Poté, co falešné účty nějakou dobu fungovaly a vypadaly věrohodně, založili pomocí nich Jarmila s kolegy stránku a skupinu o jedné z pražských částí, které se měly tvářit jako sousedské sdružení rezidentů. "Nejdřív to bylo takové nevinné a přátelské. Přidávali jsme třeba fotky, jak některá místa vypadala před lety a jak dnes, sdíleli tipy na kulturní akce, které se tam konají… Lidé poměrně dobře reagovali, někteří nám posílali své fotky, jiní prosili, jestli bychom neinformovali o akci, kterou pořádají," uvádí.



Po čase ale začaly příspěvky být agresivnější a více orientované politicky, mířily především proti vedení tamní radnice i konkrétním zastupitelům. Jarmile vadilo především to, že šlo o negativní kampaň, která na některé politiky "házela špínu". "Neměla bych problém s tím, kdyby to byly pozitivní příspěvky o tom, co se komu povedlo. Kolegové mi ale tvrdili, že to by bylo podezřelé. Lidi si radši zanadávají a řeknou si, co je špatně a jak by to oni udělali líp. Proto to asi jde touhle cestou, je to autentičtější," povzdychla si. Příspěvky pak sami správci z několika profilů komentovali, podněcovali pod nimi diskusi a navzájem se podporovali.

Text na serveru Aktuálně.cz.