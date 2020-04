"Jak čelit čínské dezinformační kampani"

1. 4. 2020

Ať se nám to líbí nebo ne, Spojené státy se nacházejí na novém bojišti definovaném "rychlostí, šířením a dostupností informací, jak napsali P.W. Singer a Emerson T. Brooking ve své předvídavé knize Jako válka: Využití sociálních médií jako zbraně (Like War: The Weaponization of Social Media). Zdá se však, že si toho naše vláda nevšimla, píšou Natasha Bajemová a Christine Parthemoreová.



Ve výsledku uprostřed globální pandemie prohráváme globální válku o narativ ohledně choroby COVID-19. A v sázce je mnohem více než jen slova. Během několika týdnů po objevení nového koronaviru koncem loňského roku čínská vláda začala spinovat narativy s cílem zbavit se odpovědnosti a zakrýt svůj podíl na vzniku epidemie, zatajování informací a zdroje nového patogenu. Místo toho se prezentuje jako globální model a potencionální mezinárodní partner pro efektivní reakci na epidemii. V reakci na snahu Pekingu překroutit fakta se vysoce postavení američtí vládní představitelé v čele s prezidentem rozhodli pro rasistickou rétoriku ohledně COVID-19 a obviňování Číny. Tato nepěkná strategie poškozuje nejen domácí úsilí o ochranu zdraví a bezpečnosti amerického lidu před nebezpečnou chorobou, ale zřejmě se i vymstí v boji s Čínou o globální vliv. Snaha svalit vinu za pandemii nevypadá dobře pro žádnou zemi, která usiluje o vedoucí pozici na globální scéně. Lepším přístupem by bylo postavit se dezinformacím a zmocnit se narativu s pomocí vědy a technologie. Ačkoliv čelíme bezprecedentním hrozbám, disponujeme také bezprecedentními nástroji pro boj s nimi. S použitím genového sekvencování například vědci mohou sledovat původ viru a jeho vývoj, stejně jako budoucí rozvoj epidemie. Narativy soustředěné kolem amerických firem, vědců a vládních expertů zajišťujících vědecké a technologické inovace za účelem překonání krize by opět prosadily roli USA coby globálního lídra, který pomáhá globálnímu úsilí v boji s pandemií. Podrobnosti v angličtině: ZDE

