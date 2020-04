Další malá čínská studie: Hydrochlorochin pomohl v mírných případech nákazy koronavirem

2. 4. 2020

Avšak zjištění studie silně podporují předchozí studie, které naznačovaly, že lék může být účinný.Předchozí zprávy z Číny a z Francie, že se zdá, že tento lék pacientům pomáhá, vyvolal vzrušení kolem hydrocholorchinu, který se desítky let používá proti malárii a proti autoimunním chorobám, jako je lupus a revmatoidní artridita. Zvýšení zájmu vedlo k jeho vykupování a nedostatku a ohrozilo to pacienty, kteří lék potřebují pro své chronické choroby.Dřívější reporty z Francie a z Číny byly kiritizovány, protože jejich součástí nebyla kontrolní skupina pacientů, jimž se léka nepodával, s níž by se dali srovnat pacienti, jimž se lék podával.Tato nová čínská studie 62 pacientů s průměrným věkem asi 45 let měla kontrolní skupinu. Studie byla provedena v Renminské nemocnici na Wuchanské univerzitě ve Wuchanu v Číně.Pacienti dostávali hydrochlorochin po dobu pěti dnů a monitorovala se jejich horečka a kašel. Také byly rentgenovány jejich plíce.Kašel a horečka polevily asi o den dříve u pacientů, kteří dostávali hydrochlorochin, než u pacientů, kteří ho nedostávali. Zápal plic se zlepšil ve 25 případech z 31 u pacientů, kteří lék dostávali, v 17 z 31 u pacientů, kteří ho nedostávali.Nemoc se vážně zhoršila u čtyř pacientů - kteří lék nedostávali.Jestliže ten lék funguje, není jasné jak. Jsou dvě možnosti. V laboratorních studiích dokáže lék zabránit viru proniknout do buněk. Ale hydrochlorochin také umí potlačit příliš aktivni imunitní systém, a přehnaná reakce imunitního systému zřejmě hraje roli ve vážnějších případech průběhu nemoci.Podrobnosti v angličtině (placený přístup) ZDE