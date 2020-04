Koronavirus: Boris Johnson je na jednotce intenzivní péče

Na dotazy, vyvolané nepodloženými zprávami, že už Johnson v nemocnici údajně je, tvrdili důrazně jeho poradci, že Johnson má jen "mírné příznaky" a že se vrátí do práce v pátek. Když se v pondělí večer ukázalo, že navzdory tvrzení, že Johnson stále pracuje nad vládními dokumenty, byl převezen na jednotku intenzivní péče, začalo se popírání, šířené jeho poradci, systematičtěji zkoumat.V pátek v poledne se situace začala rozpadat. Neupravený Johnson, kterému zjevně nebylo dobře, vydal video, na němž chraplavým hlasem tvrdil, nepřesvědčivě, "Je mi líp". "Bohužel mám pořád ještě jeden příznak, jeden vedlejší příznak. Stále mám ještě horečku."V sobotu hovořil s nově zvoleným šéfem Labouristické strany Keirem Starmerem a pozval ho na informační schůzi o koronaviru příští týden, jenže v neděli se zjevně jeho zdravotní stav zhoršil. Asi v 19.30 v neděli večer byl Johnson odvezen automobilem do nemocnice.Několik zdrojů informuje, že Johnsonovi musel být dán kyslík, aby se pomohlo s jeho dýcháním. To tvrzení Downing Street odmítla a uvedla, že ruské zprávy, že Johnson je na ventilátoru, jsou "dezinformace".Při kažodenní tiskové konferenci v pondělí večer, téměř 24 hodin po přijetí Johnsona do nemocnice, nebyly novinářům poskytnuty žádné další informace.Těhotná Johnsonova přítelkyně Carrie Symonds, která byla také nakažena koronavirem, telefonuje známým, že má o Johnsona velký strach.Někteří konzervativní poslanci jsou znepokojeni, že vyhýbavost Downing Street ohledně toho, jak vážný je Johnsonův zdravotní stav, ochromí důvěryhodnost veřejnost v to, co vláda zveřejňuje.Většina britských i mnoho světových politiků vyjádřila na Twitteru v reakci na informaci, že byl Johnson převezen na jednotku intenzivní péče, britskému premiéru své sympatie a podporu.Podrobnosti v angličtině ZDE