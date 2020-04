Češi pomáhají

Při našich výjezdech do uprchlických táborů v Řecku, Srbsku a Bosny nakupujeme základní věci, které lidé potřebují. Nakoupili jsme například hygienické potřeby a frisbee pro projekt komunitního centra ComPass 42 v Srbsku, který vede organizace Pomáháme lidem na útěku (PLNU).





Zaplatili jsme hygienické potřeby do uprchlického tábora Moria (ve spolupráci s českou lékařkou Hankou Pospíšilovou).





Mamince pěti dětí z Berouna jsme zaplatili 1 nájem a zachránili tak děti před odebráním a umístěním v Klokánku.





Pomáháme konkrétním uprchlíkům: např. malé Rhett (5 let), která byla zraněna při bombardování Aleppa (zaplatili jsme jí nutnou operaci a následnou péči v turecké nemocnici), mentálně postiženým dětem – chlapci Ahmedovi a dívce Liam, otci 4 dětí Mustafovi, který přišel o ruku a nohu, afgánské stařence na vozíčku (řecký uprchlický tábor).





Zakoupili jsme vodní pumpu pro Rohingy (Barma). Peníze jsme posílali přímo místnímu učiteli.





Pomohli jsme z podstatné části finančně zajistit výstavu „Obrázky na útěku“.





Pomoc ověřeným neziskovým organizacím: např. organizace Refugee Biryani and Bananas pořídila z našich příspěvků 167 párů bot pro uprchlíky v táboře na ostrově Chios, dále jsme finančně podpořili organizace Hope project a Home for All na ostrově Lesbos.





Stále je naším primárním cílem usilovat o to, aby Česká republika přijala část dětských uprchlíků z řeckých uprchlických zařízení.







Děkujeme všem za podporu a přejeme pohodové prožití velikonočních svátků.