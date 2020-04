Británie: Velký nárůst úmrtí doma

16. 4. 2020





Koronavirová krize vedla v Británii k ostrému nárůstu počtu vážně nemocných lidí, umírajících doma, protože nechtějí zavolat sanitku, varují lékaři. Zajímavé by bylo zjištění, jak tato situace vypadá v České republice.



Z jednání Royal College of GPs, asociace britských obvodních lékařů minulý týden vyplynulo, že doma umírají nyní desítky lidí než normálně na infarkty - potenciálně způsobené koronavirem - dřív, než k nim dorazí sanitka.

Zdravotnici po celé zemi konstatují, že v těchto dnech často přijedou za pacientem domů, až když je mrtvý.O víkendu 4.-5. dubna stoupl počet nouzových telefonátů volajících záchranku stoupl z normálního počtu 55 na 140. Většina těchto lidí zemřela.Čelní britští lékaři jsou také znepokojeni, že vážně nemocní pacienti nejdou na pohotovost ani nevolají sanitku, protože se buď bojí jít do nemocnice, anebo nechtějí být pro přehlcené zdravotnictví břemenem."Lidé nechtějí jít do nemocnice," píše se v jejich dokumentu. "V důsledku toho nejsou uzdravitelní pacienti zachraňováni."Vyplývá z toho, že pandemie způsobuje další množství skrytých úmrtí, poté, co vyšlo najevo, že se v Británii dosud k úmrtím na koronavirus nezapočítávala úmrtí v domovech důchodců a v institucích pro invalidy.Brtiští zdravotníci apelují na veřejnost, aby se dále obraceli na nemocnice, pokud mají vážný zdravotní problém jako například selhání srdce.Lékaři na pohotovosti jsou přesvědčeni, že nárůst úmrtí na srdeční selhání je spojen s infekcemi koronavirem, který znemožňuje pacientům dýchat, což vyvolává vážný nápor na jejich srdce.Podrobnosti v angličtině ZDE