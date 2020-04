Nová data o epidemii COVIDu-19 na Islandu

16. 4. 2020 / Boris Cvek

Vědci testovali lidi, u kterých bylo důvodné podezření, že mají infekci: lidé s příznaky, lidé s kontakty s nakaženým, lidé přijíždějící ze zemí, považovaných za vysoce rizikové. Těchto lidí bylo celkem 9199 a k 4. dubnu z nich 1221 (13,3%) mělo pozitivní výsledky. Mezi dětmi pod 10 let to bylo 6,7% (mezi lidmi nad 10 let 13,7%).

V New England Journal of Medicine se objevila publikace s epidemiologickými daty o nákaze covidem z Islandu.

Dále vědci testovali náhodně vybrané lidi z populace, celkem 6% celé populace na Islandu. Zde nebylo nalezeno žádné dítě pod 10 let, které by bylo pozitivní. Z lidí starších 10 let bylo 0,8% pozitivních. V obou skupinách byly méně nakažené ženy: v první skupině 11% žen vs. 16,7% mužů a v náhodném výběru z populace 0,6% žen vs. 0,9% mužů.

Procento infikovaných v populaci se neměnilo během dvaceti dnů, kdy probíhala měření, což autoři připisují účinnosti karanténních opatření. Mezi pozitivními z první skupiny mělo 93% symptomy, zatímco v druhé skupině to bylo jen 57%. Autoři předpokládají, že u některých z těchto asymptomatických pacientů se mohly symptomy objevit později – a zároveň uznávají, že ve vzorku z celé populace mohli být lidé se symptomy reprezentováni více než reálně v populaci, protože tito lidé měli o testování větší zájem.



