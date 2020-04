Každý může dostat koronavirus - ale jak se vám daří dost závisí na tom, kdo a kde jste

15. 4. 2020

Zatímco jsme vstoupili do dalšího týdne karantény, koronavirus udělal z nejhůře utajovaného britského tajemství veřejně známou záležitost: Že to kde žijete, co děláte, kolik máte peněz a jaké jste etnicity přímo ovlivňuje to, jak jste zdraví, napsaly Alexis Patonová a Agomoni Ganguliová-Mitrová.



Během předchozího víkendu vláda varovala, že zavede tvrdší karanténu, pokud budou lidé dál obcházet pravidla. Taková opatření mohou být oprávněná kvůli zpomalení šíření pandemie, ale karanténa lidi nezasahuje rovnoměrně. Ne každý má zahradu, partnera, s nímž se může podělit o péči o děti, nebo peníze, kterými kompenzuje nedostatečný výběr v supermarketu, který vytvořilo panické nakupování. Hned na počátku karantény organizace pomáhající ženám varovaly před důsledky sociálního distancování a uzavření v domácnostech pro násilí na ženách a dětech. Současné zprávy naznačují, že se tato varování ukázala oprávněná a domácího zneužívání přibylo. Šokující údaje přicházející ze Spojených států musejí také fungovat jako budíček. Řada opatření přijatá kvůli omezení pandemie zintenzivní existující nerovnosti v oblasti zdravotní péče, což postaví část obyvatelstva před zřetelně vyšší riziko. Například invalidita již představuje jednu z oblastí, kde pacienti mohou být nepřijatelně vyloučeni z péče; jinou je úroveň angličtiny. Je etickým imperativem jednat, aby tito pacienti obdrželi stejnou úroveň péče jako každý jiný. Bez snahy odstranit nerovnosti v oblasti zdravotní péče s systematickou diskriminaci dojde k zadrhnutí systému. V nemoci se zrcadlí nerovnost, což způsobuje, že některé životy se jeví jako postradatelnější než jiné. Místo toho bude třeba začít tím, že na každém životě záleží. Podrobnosti v angličtině: ZDE

0