Bolsonaro se zalekl české "bomby"

17. 4. 2020 / Fabiano Golgo

Všechno to začalo, když nejsledovanější televizní pořad v neděli večer odvysílal reportáž o tom, jak si Češi doma sami vyrábějí roušky. Reportér vysvětlil, že během komunistického režimu se Češi stali světově známými pro své schopnosti podle hesla "Udělej si sám", protože ne všechno, co potřebovali, bylo k sehnání, anebo si to mohli finančně dovolit. To novináři posloužilo jako můstek k tomu, aby poukázal na současnou situaci Brazilců, neboť by bylo nemožné zajistit roušky pro 200 milionů obyvatel, z nichž si mnozí nemohou dovolit ani jídlo.







A tak televizní stancie doporučila divákům, aby si na YouTube nalezli některá z mnoha videí, která zveřejňují Češi, na nichž ukazují, jak si ušít roušku z látel, které má každý doma (je to velmi nápomocné pro ty nejchudší občany). Na pořad se dívalo více než 20 milionů lidíé a druhý den byly sociální sítě plné odkazů na česká videa.

Avšak Bolsonaro vede proti této televizi (Globo) válku. Obviňuje ji, že je v opozici proti vládě a že se jeho samotného snaží svrhnout, a tak se on sám na onu nyní proslavenou reportáž nedíval.







Následujícího dne, když Bolsonaro čekal na příjezd své limuzíny, za doprovodu svých bezpečnostních stráží, s ním začal mluvit jeden člověk, který se prohlásil za jeho voliče a zeptal se ho, zda prezident podporuje myšlenku, aby obyvatelstvo mělo na sobě roušky na ochranu před COVIDEM-19.







Bolsonaro argumentoval, že to závisí na látce a dodal, že by bylo nemožné opatřit roušky pro všechny. Volič se pak zmínil o tom, že Češi svět učí, jak si šít roušky doma, avšak Bolsonaro neporozuměl, o čem ten volič mluví.







Volič znervózněl a začal plést páté přes deváté. Řekl, že "oni na vás připravují bombu". Bolsonaro v té chvíli ztvrdl a začal na něho civět, vzdorně od něho požadoval, ať to "řekne otevřeně", "jakou bombu?" "ukaž mi své karty!" Na což volič odpověděl, že má na mysli levičáky z mezinárodního společenství.

Bolsonaro rozhovor přerušil, naznačil svým bezpečnostním strážím, aby ho ochránili směrem k právě přijíždějící limuzíně a pak odjel.Pojal ale podezření, že ten muž byl vyslán, aby mu vyhrožoval, anebo aby mu předal varování, že se stane obětí atentátu, zorganizovaného Českou republikou. Bolsonarův šéf štábu, generál, proto podle zpráv v médiích zahájil v této věci vyšetřování.Obrovská armáda Bolsonarových stoupenců začala na sociálních sítích šířit "informace", že Česká republika, bývalá komunistická země - takže v ní je dodnes spousta komunistů - plánuje usmrtit brazilského prezidenta.V rozhlasovém interview tento čtvrtek informoval Bolsonarův ředitel pro komunikace, že opravdu zpočátku vzniklo podezření, že se připravuje proti Bolsonarovi bombový atentát zosnovaný v České republice, ale že se uzavřelo, že to bylo pouhé nedorozumění.