Pokud Biden vyhraje, bude muset dát svět znova dohromady

15. 4. 2020

Pokud Joe Biden zvítězí v listopadových volbách, pravděpodobně složí přísahu - možná virtuálně - v nejobtížnějších podmínkách od doby, kdy se v roce 1945 stal prezidentem Harry Truman. Země se patrně bude nacházet v posledních stádiích brutální pandemie a bude čelit nejhorší ekonomické situaci od Velké deprese. Státní finance budou značně vyčerpány. Miliony lidí ztratí své milované, zaměstnání, značnou část svého majetku. Doufejme, že se více přiblížíme vakcíně nebo efektivní léčbě a naše národní pozornost se bude moci upnout k tomu, co přijde dalšího, napsali Thomas Wright a Kurt M. Campbell.

Své prezidenty posuzujeme podle toho, jak zvládli hrůzné zkoušky a války: Abrahama Lincolna podle občanské války; Franklina D. Roosevelta a podle Velké deprese, po níž následovala 2. světová válka; Ronalda Reagana podle studené války. Ale mnohé z větších a méně historicky odměňujících výzev představují ty, které bezprostředně následují - jak znovu vybudovat a obnovit zemi zapojit ji do širšího světa. Pomyslete na Ulyssese S. Granta a Rekonstrukci, Woodrowa Wilsona a Společenství národů, Trumana a architektury k vedení studené války, George H. W. Bushe a kolaps Sovětského svazu. Někteří selhali; jiní uspěli. Všichni čelili enormním překážkám při vysvětlování toho, co se právě stalo, co se změnilo a jak se musíme adaptovat. Toto je kategorie prezidentství, v níž se ocitne Biden - nebo Trump, pokud bude znovuzvolen.

Pokud zvítězí Trump, země může očekávat ještě více toho, co jsme viděli v počáteční fázi vyrovnávání se s chorobou COVID-19 - přesun ekonomického a zdravotního břemene na státy a Kongres, nedostatek zájmu o mezinárodní spolupráci a odmítání kriticky zhodnotit reakci.

Ale co Biden? Počátek jeho prezidentství bude mít unikátní logiku a charakter, který je odlišuje od počátečních stadií krize. Jeho první rok bude poznamenán reakcí veřejnosti na hrůzy roku 2020 a mimořádně obtížnými volbami ve všech oblastech.

Bidenovou první a nejobtížnější volbou bude napravit těžce nefunkční vládu, od níž občané očekávají základní služby. Republikáni a Demokraté po dekády věřili, že vládu je třeba napravit, ačkoliv z velmi odlišných důvodů. Republikáni mají sklon vidět značnou část státního aparátu, včetně regulačních úřadů a sociálních služeb, jako inherentně neefektivní a řízenou zavedenými, nezodpovědnými byrokraty. Demokraté považují naši federální pracovní sílu za vybavenou nedostatečnými zdroji a často podřízenou quijotským a nerozumným požadavkům politických lídrů. Nicméně mnozí Američané, zejména ti movitější, byli chráněni před důsledky nefunkční vlády. Ekonomika si obecně vedla dobře a bohatí si kupují lepší vzdělání a zdravotnickou péči ze soukromého sektoru.

COVID-19 zviditelňuje slabiny amerického systému pro všechny. Ukazuje, že krize vládnutí je mnohem horší, než si kterákoliv ze stran myslela. A nikdo se nemůže plně vyhnout nákladům. Mnohé demokracie si vedly mnohem lépe než Spojené státy. Tchaj-wan, Jižní Korea, Nový Zéland a Německo dokázaly rychle a masově testovat - a zdá se, že to dokážou proměnit v program širokého sledování veřejného zdraví, který umožňuje lépe zacílený přístup, který zase umožňuje méně drakonická ekonomická opatření. Nebo vezměte stimulus. Kanadská vláda stejně jako Spojené státy také poslala svým občanům šek. Ale na rozdíl od Ameriky kanadské šeky byly přímo a automaticky deponovány na jejich účty o pár dní později. V Americe může trvat měsíce, než se dočkáte pomoci, a to ještě jen poté, co se lidé zorientují v gigantickém papírování.

Udržet Ameriku v bezpečí je považováno za jednu z klíčových kompetencí federální vlády, ať už jste Republikán či Demokrat. Mnozí lidé mají pocit, že to už neplatí. Bidenova administrativa bude muset navrhnout starostlivě naplánované konstruktivní kroky k obnově veřejné důvěry. Obyvatelé měst, kteří byli dosud virem zasaženi nejhůře, budou více otevřeni roli vlády v pokusech napravit sociální služby a znova vybudovat připravenost vůči pandemii. Venkované mohou být více zaměřeni na ekonomiku a méně na vládní záchrannou síť.

Bidenovým druhým herkulovským úkolem bude vzkřísit ekonomiku. K lednu 2021 budou zřejmě Spojené státy mít za sebou pokusy uplatnit řadu bezprecedentních snah ministerstva financí a Fedu o udržení ekonomiky naživu, ale nezaměstnanost bude dosud dvouciferná a celá odvětví zůstanou zdecimovaná. Pokus postavit ekonomiku znova na nohy by byl obtížný i v těch nejlepších časech, ale pandemie zřejmě změnila samotný charakter práce v Americe. Prostý restart není možný. Vzestup telepráce, úpadek obchodní sítě, nejistoty flexibilní ekonomiky, automatizovanější výroba a dokonce role restaurací v tomto novém prostředí - to vše si vyžádá čas, než si to sedne.

Pandemie je také živoucí připomínkou toho, že miliony Američanů postrádají základní ochranu, která je v jiných demokraciích považována za zaručenou, jako podpora v nezaměstnanosti, nemocenská a zdravotní pojištění. Po začátku krize Republikáni v Kongresu spolupracovali s Demokraty kontrolovanou Sněmovnou reprezentantů na mnoha reformách, aby dočasně vyplnili tyto mezery. Příští prezident se bude muset snažit zajistit, udržet a zlepšit tuto obnovu sociálního kontraktu, poučit se nikoli v Západní Evropě, ale v Asii - od Tchaj-wanu, Singapuru a Jižní Koreje - kde existuje nejefektivnější veřejný sektor. Biden také bude muset urgentně napravit a zlepšit zákon o dostupné zdravotní péči, který se Republikáni v posledních několika letech snažili zrušit.

Třetí výzva je mezinárodní. Trumpova administrativa nedokázala v reakci na COVID-19 vést a organizovat svět. Trump se někdy odcizuje spojencům, když uplatňuje nekoordinované zákazy cestování a soupeří s nimi o vzácné zdravotnické zdroje. Toto chování krizi nepochybně zhoršilo, ale kooperace bude na konci pandemie mnohem důležitější než na začátku. Právě teď jsou všechny vlád právem zaujaty národními krizemi. Ale v roce 2021 bude třeba řadu kruciálních problémů řešit kolektivně. Jak je možno globálně distribuovat vakcínu za přijatelnou cenu - a těm, kdo ji nejvíce potřebují? Jak mohou vlády spolupracovat na vytvoření mezinárodní architektury sledování, rapidní reakce a průmyslové základny pro kruciální zdravotnický materiál, aby byli všichni připraveni na příští pandemii? Jak mohou vlády obnovit národní ekonomiky způsobem, který by umožnil zdravou ekonomiku globální? A jak se země vyrovnají s geopolitickými krizemi, které nevyhnutelně vzejdou z tohoto období?

