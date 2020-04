Dr. June Dalziel Almeida, žena, která první objevila koronavirus

17. 4. 2020

Žena, která objevila první lidský koronavirus, byla dcerou skotského řidiče autobusů, který opustil školu v 16 letech. Dr. June Dalziel Almeida (1930-2007), se narodila v červnu 1930 a vyrostla v činžovním domě poblíž Alexandra Parku na severovýchodě Glasgowa. Opustila školu s malým formálním vzděláním v 16 letech, ale dostala práci jako laboratorní technik v histopatologii v nemocnici Glasgow Royal Infirmary. Později se přestěhovala do Londýna, aby pokračovala ve své kariéře, a v roce 1954 se provdala za venezuelského umělce Enriquese Almeidu. Manželé a jejich dcera se přestěhovali do Toronta a podle spisovatele George Wintera dostala zaměstnání v Ontario Cancer Institute, kde se věnovala zejména využití elektronového mikroskopu ve vědeckém výzkumu.

V roce 1964 ji bylo nabídnuto místo na St Thomas's Hospital Medical School v Londýně, ve stejné nemocnici, kde se v těchto dnech starali o Borise Johnsona, když onemocněl na Covid- 19. Zde se vypracovala na průkopníka metod zobrazování virů.

Po návratu do Londýna začala spolupracovat s doktorem Davidem Tyrrelem, který prováděl výzkum v městě Salisbury v hrabství Wiltshire. Zde studoval nosní výplachy od dobrovolníků trpících nachlazením a kromě jiného zjistil, že jen málo virů spojených s nachlazením je možno kultivovat. Jeden vzorek, který se stal známým jako B814, a byl z nosních výplachů žáků na internátní škole v Surrey v roce 1960, byl schopný přenést na dobrovolníky symptomy nachlazení, ale nebyl schopný růst v běžné buněčné kultuře. Dr. Tyrrell přemýšlel, jestli by ho bylo možné vizualizovat pod elektronovým mikroskopem. Poslali vzorky dr. Almeidové která ve vzorcích viděla virové částice které popsala jako chřipkové, ale nebyly úplně stejné. Identifikovala objekt, který se později stal známým jako první lidský koronavirus. Dr. Almeidová vidělá takové částice už dříve ,když studovala hepatitidu myší a infekční bronchitidu kuřat.







Obrázek koronaviru který poprvé viděla dr. Almeida v elektronovém mikroskopu v roce 1960.

Svůj objev zaslala do odborného recenzovaného časopisu, ale byl odmítnut „protože recenzenti uvedli, že obrázky, které předložila, byly jen špatnými obrázky částic viru chřipky“. Nový objev kmene B814 byl publikovaný v British Medical Journal v roce 1965 a první fotografie toho, co viděla pod elektronovým mikroskopem, byly publikovány v Journal of General Virology o dva roky později.

Dr. Tyrrell a dr. Almeida, spolu s profesorem Tonym Watersonem, rovněž ze St Thomas's Hospital Medical School v Londýně, útvar pojmenovali koronavírus, kvůli koruně neboli „svatozáři“, která obklopovala virový obraz.

Dr. Almeida později pracovala na Postgraduální lékařské škole v Londýně, kde získala doktorát. Svou kariéru ukončila ve Wellcome Institute, kde ji bylo přiznáno několik patentů v oblasti zobrazovaní virů. Po odchodu z Wellcome se Dr. Almeida stala učitelkou jógy, ale na konci osmdesátých let se vrátila zpět k virologii jako poradce a pomáhala pořizovat nové fotografie viru HIV. Zemřela v roce 2007 ve věku 77 let.

Nyní, 13 let po její smrti, se jí konečně dostává uznání, jehož si zaslouží jako průkopník. Její práce urychlila pochopení viru, který se v současné době šíří po celém světě.

(Publikováno v angličtině BBC Scotland News, 15. dubna 2020. Přeložil dr. Michal Giboda).