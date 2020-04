Záhada: Jsou Středoevropané chráněni před koronavirem opakovaným přeočkováním starou vakcínou proti tuberkulóze?

22. 4. 2020

Jinak jsem tam někde nalezl, že pokud ta vakcína BCG proti koronaviru funguje, trvá to prý jen rok po očkování. To by stejně nefungovalo ani u těch starých očkovaných, ve východní Evropě i v Británii, ani dnes, protože ani v ČR se dnes už tou vakcínou BCG v ČR neočkuje.





Máte samozřejmě pravdu v tom, že masivně umírají lidé nad šedesát a ne ti mladší.







přeočkování, což může být zcela zásadní věc. Zdá se, že přeočkování hraje klíčovou roli. Kromě toho příklad porovnání ČR vs Slovensko (kde Slovensko přeočkovávalo 2x a ČR údajně jen 1x) existuje ještě jeden mně známý případ významného rozdílu, a to mezi epidemií v provincii Hubei v pevninské Číně a na Taiwanu: http://www.bcgatlas.org/index.php uvádí, že se oćkovalo od roku 1953 do 2005. Podstatné ale může být tvrzení v atlase (na základě dotazníku zřejmě pŕedaného z U.K.), ze se neprovádělo, což může být zcela zásadní věc. Zdá se, že přeočkování hraje klíčovou roli. Kromě toho příklad porovnání ČR vs Slovensko (kde Slovensko přeočkovávalo 2x a ČR údajně jen 1x) existuje ještě jeden mně známý případ významného rozdílu, a to mezi epidemií v provincii Hubei v pevninské Číně a na Taiwanu: To, že byli v U.K. očkování všichni nad šedesát, není zachyceno v té databázi WHO, ale může to být prostě problém, že data před 1983 WHO od U.K. nezpracovala/nedostala. Ten







https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic_in_mainland_China .. cca 80 tis registrovaných případů https://en.wikipedia.org/wiki/2020_coronavirus_pandemic_in_Taiwan

zatím jen 425 případů !!!

Přitom v Hubei bylo v karanténě cca 56 milionů obyvatel a Taiwan má cca 23 milionů. To je naprostý nepoměr.

e neprovádí přeočkování. http://www.bcgatlas.org/index.php , pŕikladam print pro Taiwan - tvrdí, že prováděli přeočkování až do roku 2016 - a uvádí dvě přeočkování, ale možná nebyla důsledná. Informace v atlase z Číny je spora. Tvrdí, že všechny lidi očkují, ale ž Zde je to zajímavé - viz Atlas BCG - Taiwan nelze vybrat z mapy, ale jde to z INDEXU





Takže se dá uvaźovat o tom, že nejen "BCG strain" a jeho trvanlivost/účinnost může být ve hře, ale že prostě je iluzorní, že by po 40 -60 letech BGC očkování bez přeočkování významně fungovalo ... nebo se dá tvrzení obrátit, že při dvou přeoćkováních je stav populace naprosto vynikající (Slovensko, Taiwan) a po jednom pŕeoćkování stále významně dobrý (ČR a další).





Takže bych se v úrovni hypotézy klonil k tomu, že v U.K. ti 60+ nejsou prakticky vůbec chráněni a navíc, jako všude jinde ve světě mají nešťastné comorbidity a jsou velmi ohrožení - to je ostatně pravda i v ČR.





To, že ochrana od BCG může být významná pro nemoci jiné než TBC pouze jeden rok po očkování, může být pravda, ale je videt, źe pro BCG+1 přeoćkování a BCG+2 přeočkování nebo dokonce přeočkování PLUS dodatečné testování (coź mozná je to, co se děalo podle BCG Atlasu na Slovensku) je zřejmě velmi dobrou ochranou.





Proč se za BCG hypotézu velmi přimlouvám, je i to, že na základě té databaze WHO jsem se díval (zatím jen orientačně) zda nenajdu jiné takmasivně rozšířené očkování, které by odůvodňovalo anomálie pozorované v Itálii a ŠpanĚlsku a zatim jsem niC neobjevil .. ale, jak říkám, na to jsem se díval jen orientačně.





JČ: V každém případě se to studuje a bude zajímavé, zda v této věci vědci objeví nějaké spolehlivé informace.