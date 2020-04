Kauza íránského jaderného programu se blíží ke konci

24. 4. 2020

Zatímco se politici v globálním měřítku zabývají zvládáním devastujícího dopadu pandemie COVID-19, zdá se, že kolem íránského jaderného programu dochází k radikálnímu průlomu. Ačkoliv se USA a Írán počátkem roku vyhnuli přímé vojenské konfrontaci. řada událostí od té doby, zřejmě posílila vyhlídky na americký útok proti íránským cílům někdy před listopadovými prezidentskými volbami, upozorňuje Connor Dilleen.

Během prvního čtvrtletí 2020 podnikl Teherán několik rozhodujících kroků, které jej zřetelně ještě více vzdalují od plného dodržování dohody o jaderném programu (JCPOA), což potenciálně poskytuje Washingtonu ospravedlnění k akci proti Íránu.

Teherán pokračuje v rozšiřování zásob nízko obohaceného uranu - z 373 kg v listopadu 2019 na zhruba 1 050 kg v březnu. To je výrazně více, než povoluje JCPOA - a pokud by byl materiál obohacen na úroveň umožňující výrobu zbraně, stačilo by to k její výrobě. Teherán také zvýšil počet pokročilých centrifug v provozu v testovacích zařízeních a od listopadu 2019 zvýšil svou obohacovací kapacitu o zhruba 20 %.

Počátkem roku 2020 Teherán nejen že nereagoval na požadavek Mezinárodní agentury pro atomovou energii o informace o třech nepřiznaných jaderných zařízeních, ale také odmítl požadavek agentury podle dodatečného protokolu k JCPOA o komplementární inspekce ve dvou z těchto zařízení.

Počátkem dubna šéf íránské Organizace pro atomovou energii poznamenal, že pokračují práce na nových dvou reaktorech v Búšehru, a tvrdil, že "jaderné aktivity, stejně jako výzkum a vývoj jaderného palivového cyklu, konverze uranu a obohacování (včetně výroby a skladování) jsou prováděny bez jakýchkoliv omezení".

Mnohé z těchto událostí mají zřejmě vyvinout tlak na zbývající strany dohody JCPOA, aby vyřešily probíhající sankce. Tragédií pro Írán je, že se tato strategie může nakonec vymstít, protože podporuje narativ Bílého domu. Podle něj Íránu ve věci jaderných ambicí nelze věřit.

Důvěryhodnost Teheránu utrpěla také čerstvým odhalením ohledně výzkumu jaderných zbraní před rokem 2004, který popisují archívy odcizené v roce 2018 izraelskými zpravodajskými agenty.

Výzkumníci spojení s thinktankem Institute for Science and International Security (ISIS) publikovali sérii zpráv opírajících se o tento archív, včetně dvou zpráv v únoru a dubnu 2020 ohledně produkčních zařízení určených k výrobě součástí z kovového uranu pro jaderné zbraně. Dospěli k závěru, že nová informace nejen že potvrzuje íránské podvádění MAAE a smluvních stran JCPOA ohledně kriticky důležitých detailů programu vývoje jaderných zbraní před rokem 2004, ale také "posiluje názor, že Írán je schopen vyrobit jaderné zbraně rychleji, než se dosud myslelo".

Podrobnosti v angličtině: ZDE