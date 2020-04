Americká ropa a uhlí jsou k ničemu

23. 4. 2020

Totéž se týká firem, které jim půjčovaly peníze. Nejenže frakování ničí planetu globálním ohříváním, ale i vytvářením jezer se znečištěnou vodou. Hydraulické štěpení už bylo zakázáno v civilizovaných zemích, jako je třeba Francie.



Soukromé kapitálové společnosti do ropného průmyslu v roce 2019 investovaly 64 miliard dolarů. A právě teď se zdá, že by hodnota těchto investic mohla klesnout na nulu. I menší soukromé kapitálové společnosti, které závisejí na ropném sektoru, čelí nesčetným bankrotům. Ti, kdo vložili peníze do ropy, byli skuteční blázni, protože jim bylo fuk, co provádějí planetě.



Uhelné společnosti také padají jako mouchy, částečně kvůli karanténní opatřením, ale z části i proto, že jejich finanční situace byla již dříve otřesena obavami spotřebitelů kvůli smrtícímu dopadu uhlí na životní prostředí (právě uhlí produkuje nejvíce oxidu uhličitého ze všech fosilních paliv). Zemní plyn a stále lacinější solární a větrná energie uhlí také poškodily.



Bolest, kterou Covid-19 přináší, rovněž poškozuje obnovitelné zdroje – nicméně obnovitelná energie je potenciálně mnohem odolnější než uhlí. Poškození zemědělci, jimž se snížila poptávka po jejich produktech, mohou získat nějaký příjem instalací větrných a solárních farem na svých pozemcích – vzhledem k tomu, že lidé budou v létě potřebovat klimatizaci neustále. Díky pokračujícímu výzkumu a vývoji bude větrná a solární energii stále lacinější. Takže až ekonomika za rok nebo za rok a půl znovu naskočí, nové větrné a solární projekty budou pravděpodobně ještě levnější než v současnosti. A uhlí už bude k ničemu.



Celý text v angličtině ZDE