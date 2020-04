Na většinu Američanů nedělá Trumpovo zvládání koronavirové pandemie dobrý dojem

27. 4. 2020

Koronavirus dál ovlivňuje každodenní život, když drží mnoho Američanů doma a daleko od práce, restaurací a dalších obchodů. Přirozeně že výzkumníci se velmi soustředí na to, jak Američané na toto vše reagují, takže zde je pohled na poslední průzkumy, píše Geoffrey Skelley.

Za prvé od posledního týdne došlo k mírnému nárůstu počtu Američanů, kteří neschvalují Trumpovo zvládání krize.

V jednom z posledních průzkumů pro Yahho News provedeném YouGov bylo zjištěno, že 49 % Trumpovo počínání neschvaluje, zatímco 45 % schvaluje. Ale zjistil také, že 65 % Američanů si myslí, že Trump mohl "poněkud" nebo "o dost" omezit dopad viru, kdyby jednal dříve.

Pět nových průzkumů ze čtyř klíčových států příštích voleb také dává Trumpovi smíšené hodnocení. Na druhé straně vlády států a místní úřady obdržely za své rozhodování o koronaviru vysoké známky.

Existuje však také skutečné znepokojení ohledně možného obnovení epidemie. Průzkum Yahoo News/YouGov zjistil, že 71 % Američanů je více znepokojeno příliš rychlým uvolňováním omezení než příliš pomalým. Stejný podíl tvrdí, že si přejí, aby veřejní představitelé zajistili schopnost masově testovat, ještě než uvolní omezení normálních aktivit. Podobně 63 % řeklo CBS News, že se více obávají příliš rychlého otevírání a zhoršení epidemie než příliš pomalého otevírání a poškození ekonomiky. Tyto výsledky odpovídají jiným průzkumům, které zjistily, že Američané jsou z velké části spokojeni s tím, že zůstávají doma, aby omezili epidemii: Reuters/Ipsos zjistil, že 72 % prohlásilo, že by lidé měli zůstat doma, dokud zdravotničtí experti neřeknou, že je to bezpečné, zatímco průzkum AP-NORC zjistil, že většina je spokojena s omezeními ve své oblasti - 61 % odpovědělo, že jsou zhruba správná, zatímco 26 % se domnívá, že nejdou dost daleko. Zdá se, že lidé jsou zřejmě připraveni na to, že tato politika zůstane v platnosti o něco déle, když průzkum Elucd zjistil, že 65 % očekává jejich trvání přinejmenším po dobu dvou měsíců.

Nicméně velkou obavou zůstává ekonomický dopad epidemie, zejména nyní, když o práci přišlo více než 26 milionů Američanů. Celkově 87 % Američanů je velmi nebo poněkud znepokojeno dopady koronaviru na ekonomiku.

Podrobnosti v angličtině: ZDE