Více než 300 000 Britů přestalo ze strachu z koronaviru kouřit

4. 5. 2020

Zdá se, že až 300 000 Britů přestalo kouřit, vzhledem k tomu, že roste počet důkazů, že kuřáci jsou koronavirem více ohroženi. Dalších 550 000 lidí se pokusilo přestat kouřit a 2,4 miliony lidí kouření omezilo.Dr Nick Hopkinson, předseda protikuřácké organizace Ash a plicní odborník v Imperial College v Londýně, konstatoval: "Kouření poškozuje imunitní systém a naši schopnost bojovat proti infekcím. Roste počet důkazů, že kouření je spojeno s horšími důsledky pro lidi, kteří jsou přijímáni s COVIDEM-19 do nemocnic. Přestanete-li kouřit, rychle to snižuje vaše riziko infarktů a mrtvic.Cílem britské vlády je eliminovat v zemi kouření do roku 2030.Podrobnosti v angličtině ZDE