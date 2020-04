Divoké požáry, chaos při "přípravě prezidentských voleb" za pandemie - chystá se ultrapravicový puč?

Avšak pravda je, že Polsko je už dnes na samém pokraji ekologické katastrofy. V důsledku výjimečného sucha začaly být velkým rizikem divoké požáry krajiny a lesů - téměř týden hrdinského úsilí hasičů, podporovaných armádou, pohraničníky, policií a zaměstnanci státních lesů bylo zapotřebí k uhašení požáru v národním parku Biebrza. Shořelo 5300 hektarů. Naštěstí zůstal požár jen na povrchu a nechytla v zemi rašelina, protože kdyby se to bývalo stalo, požár by nebylo možné uhasit a toto cenné životní prostředí by bylo naprosto zničeno - někteří tvrdí, že bažiny v Biebrze, snad už jediné, dosud existující v Evropě, které zůstávají většinou nedotčeny lidskou činností, jsou pro přírodu tím, čím je katedrála Notre Dame pro architekturu. Avšak při požáru zahynuly tisíce chráněnych zvířat, ptáků hnízdících v bažinách, losi a další zvířata. Požár vyvolali lidé, pravděpodobně v důsledku idiotského zvyku pálení lučin, k čemuž tam stále ještě občas dochází - byla nabídnuta odměna pro toho, kdo přivede žháře ke spravedlnosti.