Virus vyslaný jako puma?

6. 5. 2020 / Miloš Dokulil

Ne, nejde tu o přirovnání k té šelmě, co se od loňského podzimu stále má někde potulovat po severních Čechách! (A že by přesto šlo o nastražené nebezpečí pro tamní obyvatele v lese, když tu ještě nebyla ta epidemie?) Ale jako kdyby ten poslední typ koronaviru, „covid-19“, byl údajně vyroben v nějaké laboratoři a podstrčen ekonomicko-politické konkurenci jako nálož ke kritické zkoušce, zda a jak se s tím vyrovná… (Zde lze ovšem dodat libovolné významné státy do té šalebné hry jako údajného pachatele. Nebudeme pošetile spekulovat.)

Rovněž tu nebudeme dalekosáhle uvažovat o tom, že v té celosvětové soutěži o popularitu vždy se něco může najít, co by mohlo státu nebo politikovi (či političce) ublížit; morálně, politicky, a pak taky ekonomicky. A vymyslí se nějaký blud jako propagandistický tah.