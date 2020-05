Pojďme se vymanit ze světa falešných dualit

Glosa

7. 5. 2020 / Miroslav Charvát

Přiznejme si upřímně, že karanténa je sice nepříjemná, ale že nám na hlavy nepadají každou noc bomby, nemáme ani z desetiny takovej hlad a místo oken nemáme díry do baráku, jako to měli třeba naši prarodiče v mnohých městech za 2. světové války po několik let, nebo statisíce či miliony lidí ještě dnes v různých částech světa i polovinu života.

Tak pojďme využít toho, že mnohá patra Maslowovy pyramidy jsou de facto pořád saturovaná a buďme kreativní.

Adaptujme se. I když ne za cenu toho, že ustoupíme zbytečně tam, kde to není nutné. A že si nebudeme hlídat svá práva - i právo na svobodu. Musíme jen najít jiné formy. Prostě se pojďme vymanit ze světa falešných dualit a pohybů ode zdi ke zdi a hledat nová řešení.

Myslím, že i když se vakcína najde a svět se vrátí "do starých" kolejí, což by bylo to nejlepší, nic tou adaptací neztratíme. Naopak získáme. I kdyby to měl být jen pocit, něco v podvědomí, že si můžeme být jistí tím, že jsme to ustáli a že si můžeme být sami sebou jistější.