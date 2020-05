Trumpův Bílý dům sabotuje globální tažení proti pandemii vyvoláváním umělých konfliktů

7. 5. 2020 / Daniel Veselý

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, který nese odpovědnost za smrt desítek tisíců Američanů, se logicky snaží odvést pozornost od šokujícího průšvihu na domácí půdě. Světová zdravotnická organizace (WHO) a imigranti jsou příliš malé sousto, takže Washington oprášil velký kalibr, jímž je jako tradičně Čína. Přitom sám Trump, jenž horečně chrlí mračna lží – exponenciálně rostoucích jako nové případy Covidu-19 v horkých zónách USA , dříve Peking opakovaně chválil za to, jak epidemii efektivně zvládá. Jenže Čína není jedinou zemí, na niž se snáší zuřivý hněv Trumpova Bílého domu.

Spojené státy s železnou pravidelností podkopávaly globální snahy o urovnání palčivých letitých problémů, ať už hovoříme o tzv. izraelsko-palestinském konfliktu, ustavení blízkovýchodní zóny bez jaderných zbraní nebo o ekonomických sankcích uvalených na Kubu – třebaže v některých případech, kdy se globální úsilí shodovalo s cíli americké zahraniční politiky, se USA ke „zbytku světa“ připojily.

S příchodem Donalda Trumpa do Bílého domu se tradiční nevole vůči globální spolupráci povážlivě prohloubila. Současná americká administrativa v rekordním čase odstoupila od jaderné smlouvy s Íránem a od Smlouvy o likvidaci raket středního a krátkého doletu (INF) s Ruskem, zrušila svou účast v UNESCO a v Radě OSN pro lidská práva a zmrazila financování Úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA).

Na pomyslném špalku se ocitají poslední dvě dohody zaručující globální bezpečnost: Smlouva o otevřeném nebi, jejímž cílem je monitoring průzkumných vojenských letů, a Nová dohoda START – podepsaná před deseti lety v Praze americkým prezidentem Barackem Obamou a tehdejším ruským prezidentem Dmitrijem Medvěděvem. Nic na tom, že Rusko na Spojené státy naléhá, aby bezpodmínečně prodloužily Novou dohodu START, jejíž platnost by měla vypršet v únoru příštího roku. Tato smlouva dramaticky limituje jaderný arzenál dvou předních atomových velmocí, přičemž jde o poslední pilíř globálního bezpečnostního režimu.

Donald Trump a šéf americké diplomacie Mike Pompeo v marné snaze napravit pošramocenou reputaci USA přicházejí s nebezpečnými konspiračními teoriemi o wuchanském viru a peskují Írán, zatímco Evropská unie a další země usilují o koordinovaný postup při boji s nákazou, a to za pomoci miliardových investic. Světová zdravotnická organizace v dubnu iniciovala spolupráci vládních a vědeckých institucí, aby se společnými silami podílely na vývoji nového léku – a aby měli všichni lidé přístup k podpůrné léčbě a diagnostickým sadám.

Washington, který má plné práce s vyvoláváním umělých konfliktů, stojí trucovitě stranou a horečně pracuje na výrobě své vlastní vakcíny, aby si ji uzurpoval výhradně pro sebe. Jasně tím dává světu najevo, že s ním už počítat nemůže. Sám Trump je natolik fixován fiktivním ekonomickým zotavením USA – a především pak svým znovuzvolením – že je k dosažení tohoto cíle ochoten obětovat tisíce amerických životů denně. Zde už snad ani nelze hovořit o kalamitním kapitalismu, nýbrž o kapitalismu vzývajícím kult smrti. Americký prezident se nemíní zabývat něčím tak pofidérním, jako je hodnota lidského života, přestože některé expertní odhady varují, že předčasné otevření americké ekonomiky může do konce června připravit o život až statisíce Američanů.

Ba co hůře, Trumpova zločinná demoliční četa uprostřed smrtící pandemie zmrazila americké financování již tak chatrného rozpočtu Světové zdravotnické organizace. Aby bylo jasno: hovoříme o zavrženíhodném kriminálním aktu, v jehož důsledku přijde o život neznámý počet chudých lidí kdesi v Africe a na Blízkém východě.

Třebaže Covid-19 nyní kosí desítky tisíc lidských životů především ve Spojených státech a v západní Evropě, „kolaterální ztráty“ způsobené pandemií, tj. chudoba, hlad, nemoci a násilné konflikty, mohou vést ke statisícům až milionům úmrtí. WHO upozorňuje, že odklon finančních zdrojů od klíčových zdravotnických programů může mít katastrofální dopady na boj s malárií. Královská univerzita v Londýně varuje, že narušení zdravotnických služeb v chudších zemích může zvýšit úmrtnost na HIV, tuberkulózu i malárii.

Smrtící patogen spustil obrovskou lavinu, již lze zastavit jen se značnými obtížemi: podle výpočtů Světového potravinového fondu (WFP) se může počet lidí ohrožených „akutním hladověním“ do konce letošního roku téměř zdvojnásobit, a to na 265 milionů. Nová analýza Královské univerzity v Londýně a Australské národní univerzity pod záštitou Světového institutu pro rozvoj hospodářského výzkumu při Univerzitě spojených národů uvádí, že by celosvětový ekonomický otřes mohl uvrhnout do chudoby dalších půl miliardy lidí. Pandemie ohrožuje živobytí 1,6 miliardy zaměstnanců v neformální ekonomické sféře – téměř polovinu globální pracovní síly – jak uvádí Mezinárodní organizace práce (ILO).

Mezitím Washington ignoruje úpěnlivé prosby světového společenství v čele s generálním tajemníkem OSN António Guterresem, aby byl kvůli pandemii zrušen sankční režim na Kubě, v Íránu, Severní Koreji, ve Venezuele apod. Trumpův nepotistický gang naopak sankce proti Íránu zintenzivnil, a to s vědomím, že embargo ochromuje íránský zdravotnický systém, zatímco ve Venezuele podle některých zdrojů poskytl zelenou puči proti Madurově vládě.

Suma sumárum: Trumpova vláda nejen že je ochotná riskovat životy a zdraví milionů Američanů, ale dělá vše proto, aby způsobila smrt obrovského počtu lidských bytostí na globálním Jihu. Přitom není vůbec pochyb o tom, že svět nečelí jenom pandemii, nýbrž i humanitární katastrofě, již nadto akceleruje postupný klimatický rozvrat. Třebaže se v této těžké chvíli soudné vlády a relevantní mezinárodní tělesa spojují, aby těmto obrovským nesnázím společně čelili, nejmocnější a nejbohatší země světa se vydává úplně opačným směrem.