Donald Trump představuje největší riziko v boji s pandemií koronaviru 2. část

Západním společenstvím otřásá krize nevídaných rozměrů, jež může způsobit jeho naprostý rozvrat

26. 3. 2020 / Daniel Veselý

Ve svém předchozím textu z 13. března jsem konstatoval, že největším rizikem v boji proti pandemii COVID-19 představuje americký prezident Donald Trump. Za tímto tvrzením si i nadále stojím. Na paty mu sice vydatně šlape jeho brazilský klon Jair Bolsonaro; jenže co naplat: případný rozvrat Spojených států by měl lavinový efekt po celém světě, neboť světovým trhům stále vévodí dolar. Jistěže, můžeme donekonečna obviňovat Čínu (či přesněji tamní autoritářský státní kapitalismus ) z toho, že může za rozšíření epidemie do všech koutů světa, a obsesivně se zaobírat čínskými čachry v naší malé kotlině. Jenže jak přední odborníci , tak i redakční úvodník listu The New York Times z 24. března soudí , že bychom se měli z úspěchů a neúspěchů Číny poučit (v tradičních západních médiích navíc nikdo neřeší, jestli k nám Peking nákazu zavlekl). Podle aktuální studie Imperial College London se díky tvrdé karanténě a striktnímu společenskému odstupu v čínském Wu-chanu prozatím podařilo epidemii zkrotit a lidé by se brzy mohli vrátit k normálnímu životu. Měli bychom si spíše klást otázku, proč je autoritářský režim v zemi, kde žije více než miliarda lidí, při potlačování virové nákazy schopnější než „otevřené“ západní společnosti v čele s USA a Velkou Británií , jež měly k dispozici cenné informace od čínských odborníků ve značném předstihu , aniž by čínská ekonomika zkolabovala?

A nejde samozřejmě jen o Čínu, jež mnohým tuzemským novinářům uvízla hluboko v žaludku, aniž by byli schopni odfiltrovat ideologii od strohých faktů a věcně informovat o klíčových záležitostech, které by nám mohly být ku pomoci. A to i s vědomím lumpáren keťasů z Říše středu. Také zkušenosti jihoasijských a východoasijských zemí nás při boji s pandemií mohou inspirovat, kdybychom nebyli zaslepení rasistickými předsudky o své výjimečnosti. Západní politický establishment je sám proti sobě, když pláče, že drastická karanténa zabije ekonomiku. Kdyby se dokázal poučit z úspěchů, nešvarů a chyb výše zmíněných zemí, tak vedle hromadných karantén okamžitě zahájí masivní testování, „třídění“ nakažených tak, aby se nezatížil zdravotnický systém, trasování jejich kontaktů apod. Položme si nyní základní otázku: jak je možné, že vyspělé země nejsou schopny tyto zásadní kroky podniknout?

Na rozdíl do Číny a dalších asijských států jsme měli několik týdnů na to, abychom se jejich opatřeními inspirovali a abychom se na neviditelného nepřítele důkladně připravili. Nyní je nezbytně nutné, abychom dodržovali drastická opatření, o nichž se nám před pár týdny ani nesnilo. Je to nesmírně obtížné, jak každým dnem zjišťuje každý z nás. Nicméně jinou možnost patrně nemáme, protože česká společnost je příliš neukázeněná na to, aby mohla uplatnit příkladně jihokorejský scénář, a politikové a mainstreamová média nedokážou pochopit závažnost situace a vysvětlit lidem elementární skutečnosti. Pokud se karanténními opatřeními řídit nebudeme, přijdou ještě drastičtější nařízení, jež mohou trvat dlouhé měsíce.

Mezitím se ohnisko pandemie pomalu, ale jistě přesouvá do Spojených států, kde se naplno obnažuje děsivá podstata korporátního kapitalismu, který teď bojuje o přežití. Říká se, že krize odhalí charakter každého z nás a bezpochyby to platí i o dosud nezpochybnitelném politickém systému. A zatímco nás tradiční sdělovací prostředky až s manickou posedlostí informují o každém zločinu a nepravosti autoritářských režimů v dnes tolik skloňované Číně či Rusku, okázale opomíjíme obrovské slabiny takzvaných vyspělých západních demokracií, což se samozřejmě týká i nás samotných. Když západní vlády masově vyvážely smrt na Blízký východ i do jiných oblastí, nikdo to příliš neřešil. Jakmile smrt kosí celé davy v Evropě a Spojených státech a počty mrtvých se každým dnem zvyšují, propuká panika a ukazujeme prstem na jiné země.



Ať se nám to líbí, nebo nelíbí, Čína, Rusko a Kuba pomáhají těžce zkoušené Itálii, přičemž nemocným je dozajista ukradené, zda tak činí v rámci ideologické expanze, či nikoliv. Epidemie podle italských lékařů do Itálie nepřišla z Číny, nýbrž pravděpodobně z Německa. Španělsko už překonalo Čínu, co se počtu zemřelých na COVID-19 týče. Madrid, kde zdravotníci zápolí s nedostatkem ochranných pomůcek a dalšího vybavení, se stal novým epicentrem epidemie na evropském kontinentě.



A co lidé, kteří v důsledku koronavirové krize přišli o zaměstnání a nemají po ruce dostatek peněz? Evropská centrální banka zhruba před týdnem schválila stabilizační balíček ve výši 750 miliard eur, jehož prostřednictvím míní skoupit dluhopisy korporací a vlád eurozóny, aby povzbudila bankovní úvěry a investice. Realizace druhého stabilizačního balíčku však naráží na odpor Německa, Nizozemí a dalších bohatých zemí. V USA byly přitom do ekonomiky už napumpovány tři masivní finanční injekce, a přestože jsou jako tradičně výlučně favorizovány korporace včetně bankovního sektoru, zdá se, že EU za USA při stabilizaci ekonomiky dost pokulhává.

Ve Spojených státech dochází k tragikomickým scénám, kdy na nejsledovanějším televizním kanálu Fox News jakýsi politik s vážnou tváří nabádá seniory, aby se obětovali pro své vnuky. Ekonomika přece musí šlapat pandemie nepandemie. Fox News je oblíbenou televizí prezidenta Trumpa, který zde nachází nesoudné pochlebování i inspiraci. Bílý dům oznámil, že se země světu otevře do Velikonoc, přičemž karanténní opatření zdaleka neplatí pro všechny Američany.



USA jsou opět v opozici vůči celému světu, jenž se uzavírá do izolace (včetně druhé nejlidnatější země na světě – Indie), aby neviditelného zabijáka přemohl. Trump každým dnem předvádí vrcholnou idiocii a nekompetenci a jeho lži a nesmysly exponenciálně rostou obdobně jako počet nových infekcí v USA: iniciativu tedy přebírají guvernéři a starostové, zatímco federální vláda není schopna zajistit a distribuovat testovací sady, ochranné pomůcky a vybavení či ventilátory.

Trumpova administrativa přitom dělala vše pro to, aby epidemii nezvládla: rozpustila tým mající v rámci Národní bezpečnostní rady připravit zemi na boj s pandemií a nebyla schopna doplnit zásoby zdravotnického materiálu včetně zdravotnických roušek, které došly kvůli pandemii chřipkového viru H1N1 v roce 2009. Za nedostatkem testovacích sad produkovaných Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí mohou být škrty Trumpova Bílého domu. Ačkoli se americký prezident chvástá americkou soběstačností, ve skutečnosti žebrá o zdravotnický materiál v zahraničí, příkladně v Číně, již si znepřátelil rasistickými poznámkami o čínském viru.

Do naprostého zmatku vnáší trochu světla již výše zmíněný redakční komentář listu New York Times: zdá se, že efektivní a koordinovanou odpověď federální vlády na koronavirovou krizi vedle naprosté neschopnosti „šéfa svobodného světa“ ochromují spolupracovníci prezidentova zetě Jareda Kushnera, kteří preferují aktivity soukromého sektoru. Kushnerova rodina by podle některých informací na testování COVIDu-19 ráda vydělala.

A světe div se: Donaldu Trumpovi přes všechny tyhle otřesné kiksy rostou preference, neboť americká společnost je tuze chorá.



Již nyní jsou zjevné první socioekonomické otřesy způsobené pandemií koronaviru, a to prozatím nejsme schopni domyslet děsivé následky příštých týdnů a měsíců: je to úrodná půda pro pučisty, fašisty a diktátory, jak nyní vidíme v Maďarsku, Izraeli - a koneckonců i v USA. Avšak zároveň zažíváme časy, kdy se probouzí dlouhá léta dřímající imaginace a fantazie, kdy dříve nemožné se brzy může stát skutečností.