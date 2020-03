Prázdniny ve stínu zombie apokalypsy

27. 3. 2020 / Karel Dolejší

Významný segment českého učitelského stavu projevuje dlouhodobý sklon bránit se změnám. Novoty, nedejbože zahraničního původu, mívají u podstatných částí pedagogů špatnou pověst. Přednost obecně dostává práce vykonávaná tak, "jak jsme byli zvyklí". K tomu na extrémním okraji přistupuje i politická agenda protlačovaná Klausem juniorem a jeho spojenci. - V době koronavirové ovšem základní dispozice tolika učitelů prochází náročnou zatěžkávací zkouškou.

Výuka na dálku zprostředkovaná komunikační technikou přitom v zásadě nepředstavuje žádnou žhavou novinku. Australský projekt School of the Air oficiálně odstartoval v červnu 1951, má tedy za sebou již takřka sedmdesátiletou historii - a od roku 2009 postupně přechází z rozhlasu na internet. Ani pro české děti přitom nejde nutně o novou zprávu - pokud tedy někdy sledovaly televizní seriál Skippy.

V australském systému však každý žák každodenně absolvuje hodinový přímý kontakt s učitelem, po němž následuje domácí práce na obdržených zadáních - s rodiči, staršími sourozenci, nebo s placeným asistentem. Je zřejmé, že české školství v současných improvizovaných podmínkách nemůže narychlo plnit zmíněné parametry - měly by však přesto sloužit jako obecný rámec pro vytvoření základní představy, jak má vůbec výuka na dálku vypadat.

Pouhá písemná zadání jistě určitému segmentu žáků a studentů nesmírně vyhovují, jiným však tento přístup ke školní práci sedět vůbec nemusí. I v australském systému děti několikrát do roka stráví zhruba týden času s učiteli a spolužáky, aby se jim dostalo přímého osobního kontaktu. Samotná výuka přes web v podmínkách úplné sociální izolace představuje dočasnou improvizaci a je jistě mnohem lepší než nic - nicméně pokud by se v České republice bezpečnostní opatření kvůli koronaviru měla protáhnout do dalšího pololetí (například kvůli druhé vlně infekce během podzimu, o které hovoří řada expertů), bude třeba něčeho víc než zadávání cvičení a domácích úkolů prostřednictvím různých webových stránek. V opačném případě žáci a studenti fakticky ztratí dvě nebo i více pololetí a budou muset opakovat ročník.

Krizová situace jistě nabízí skvělou příležitost pro uplatnění kreativity a vyzkoušení nekonvenčních metod výuky. Přesně to je teď právě namístě - z dlouhodobého hlediska však bude třeba experiment systematicky vyhodnotit a pro podobné případy v budoucnu připravit solidněji podložené koncepce. Tak jako v ostatních oblastech společenského provozu.

Jen v samotné Číně totiž existují minimálně desítky dalších zvířecích virů potenciálně přenosných na člověka. Myslet si, že současná pandemie odezní za pár týdnů či měsíců, nebo že se stane jedinou svého druhu, by bylo nesmírně naivní a nezodpovědné.