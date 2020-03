Co znamená koronavirus pro životní prostředí a globální oteplování?

30. 3. 2020

V důsledku epidemie koronaviru dochází k výraznému zlepšení ekologické situace. V Číně i v Itálii je nyní vzduch ohromujícím způsobem čistý. Grand Canal v Benátkách, normálně znečištěný lodním provozem, má čistou mořskou vodu a nově v něm plavou delfíni. V Seattle, v New Yorku, v Los Angeles, v Chicagu a v Atlantě zmizelo znečištění vzduchu a smog. Poklesly i globální emise uhlíku, píše v listě New York Times Meehan Crist, bioložka z Columbia University.



Koronavirus vedl k ohromujícímu poklesu hospodářské činnosti a k drastickému poklesu užívání fosilních paliv. Jen v Číně letos v únoru došlo k poklesu o 25 procent. Je to ekvivalent 200 milionů tun CO2 - více než polovina každoročních emisí vypouštěných Británií.

Pomůže ale v delší perspektivě koronavirus klimatu, anebo situaci zhorší? Hrozba od koronaviru je dočasná, konstatoval generální tajemník OSN, kdežto hrozba veder, povodní a extremních bouří způsobovaných globálním oteplováním bude hrozit po mnoho let.V důsledku pandemie koronaviru se mění osobní spotřeba a zvyklosti cestování. Možná budou skutečně v budoucnosti lidi méně cestovat a více používat onlinové komunikační zdroje. Už dnes se cestování na velké vzdálenosti považuje za eticky pochybné a v důsledku pandemie koronaviru možná bude nadále považováno za hrubě neodpovědné.Radikální změny v individuálních zvycích - zejména v bohatých zemích - by mohly vést k nižším emisím. Ovšem ty změny by musely být provedeny i ve větších strukturách, které utvářejí naše životy. V Číně nevedlo k 25 procentnímu poklesu emisí využívání komunikace na internetu, ale zastavení průmyslové výroby.Potíž je, že po pandemii zřejmě znovu dojde k obnovení pálení fosilních paliv a důsledky pandemie by mohly ochromit přechod na zelenou energetiku. Ve snaze stimulovat ochromenou ekonomiku možná vlády zruší ekologická omezení. Český premiér Andrej Babiš už požaduje, aby Evropská zelůená dohoda, která požaduje, aby státy Evropské unie dosáhly do roku 2050 nulových emisí, byla odložena, aby státy mohly bojovat proti pandemii.Nicméně v Číně pokles emisí po dobu pouhých dvou měsíců zachránil životy 4000 dětí mladších 5 let a 73 000 osob starších 70 let. Dokážeme vytvořit ekonomiku, která podporuje lidi, aniž by ohrožovala život na této planetě?Podrobnosti v angličtině ZDE