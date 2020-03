Nová studie: Jakým mechanismem proniká koronavirus do lidských buněk

31. 3. 2020



Nový výzkum osvětlil klíčový biologický mechanismus, jímž se koronavirus dostává do lidských buněk. Vědci v Minnesotě zjistili, že záchytné háčky, které vyčnívají z viru, se dokáží přichytit na lidské buňky asi čtyřikrát pevněji než háčky koronaviru Sars, který usmrtil v epidemii r. 2002 stovky lidí.



Z toho zjištění vyplývá, že částice koronaviru po vdechnutí nosem či ústy mají velkou šanci přichytit se k buňkách v horní části dýchacího ústrojí. Znamená to, že jich je zapotřebí relativně málo, aby infekce zakořenila.

Vědci na univerzitě v Minnesotě použili rentgenovou krystalografii a vytvořili trojrozměrnou mapu bílkoviny záchytného háčku koronaviru a jejího odpovídajícího partnera v lidských buňkách, známého jako receptor ACE-2.Jakmile se záchytný háček koronaviru spojí s receptorem ACE-2 na lidské buňce, to umožní viru přístup do buňky a možnost se začít rozmnožovat.Mapa viru umožní nyní vědcům hledat potenciální léky, které by virus neutralizovaly, než se začne rozmnožovat. Pokud se nějaká protilátka dokáže vázat na háčky viru silněji a častěji než receptor ACE-2, zablokuje to přístup viru do buněk.Vědci z Minnesoty píší v časopise Nature, že srovnali strukturu nynějšího koronaviru s příbuznými viry nacházejícími se u netopýrů a luskounů krátkoocasých. Zjistili, že oba tyto přírodní druhy viru se dokáží stejným způsobem vázat na receptor ACE-2. To potvrzuje předchozí vědecká zjištění, že lidský koronavirus pochází buď přímo od netopýrů, anebo od luskounů krátkoocasých, kteří byli předtím nakaženi netopýry.Průzkum však musí být znovu ještě řádně prověřen.Podrobnosti v angličtině ZDE