Časopis Nature: Vědci se mají na pozoru před druhou vlnou epidemie v Číně

2. 4. 2020

Poprvé po pár měsících se čínské provincii Hubei, kde se koronavirus poprvé objevil, dostává široké pozornosti, a to z dobrého důvodu. Počet případů COVID-19 klesl prakticky na nulu a úřady zde minulý týden zrušily restrikce v dopravě zhruba 60 dní poté, co byla velká část této provincie uzavřena. Nyní vědci - a zbytek světa - pozorně sledují, zda uvolnění těchto intenzivních opatření nepovede k nárůstu nových případů. První analýza naznačuje, že se tyto obavy prozatím nenaplňují.

To, jak se situace bude vyvíjet v Hubei - a ve zbytku Číny - je relevantní pro řadu evropských zemí a některé státy USA, které omezily cestování v rámci svých hranic, uzavřely většinu podniků, škol a univerzit a které ve snaze zastavit šíření patogenu řekly svým občanům, aby zůstali doma. Modelování ohniska nákazy ve Velké Británii naznačuje, že opatření jako jsou společenský odstup či uzavření škol a univerzit mohou zůstat v platnosti po většinu času během příštích dvou let, aby bylo možné zvládnout péči o pacienty se závažným průběhem infekce, kteří vyžadují hospitalizaci.



Pokud se však ukáže, že Čína může zrušit karanténní opatření, aniž by opět výrazně vzrostl počet případů COVID-19, tak vleklá omezení patrně nebudou vyžadována.



Čínské provincie nyní sáhnou po masivním testování a trasování kontaktů nakažených k přesnému zjištění nových infekcí a zároveň budou do jisté míry aplikovat některé praktiky společenského odstupu, aby se zabránilo opětovnému výskytu níkazy. Země také uzavřela své hranice pro všechny cizí zahraniční příslušníky, vyjma svých občanů, aby se zabránilo importu nových případů. Číňané, kteří se budou vracet domů, podstoupí 14denní karanténu.



Nicméně někteří vědci tvrdí, že situace v Číně je odlišná, protože její vláda postupovala agresivně a pomocí společenského odstupu zpomalila šíření infekce. Peking navíc prováděl rozsáhlé testování a izolaci infikovaných, aby potenciální zdroje přenosu potlačil. Tato strategie měla úspěch. Jiné země, například Itálie a Španělsko, se však soustředily hlavně na zpomalení viru prostřednictvím společenského odstupu, aniž by prováděly intenzivní testování a trasování kontaktů infikovaných. Tyto státy budou při pokusu o návrat do běžného života čelit mnohým výzvám.



Nicméně možnost opětovného rozmachu viru v Čině je vysoká vzhledem k tomu, jak snadno se mezi lidmi přenáší, a také se zřetelem na to, že virus nebyl u některých obyvatel detekován. Je možné, že budou opět zavedena přísná karanténní opatření. Virus by ve společnosti jen obtížně propukal, kdyby se nakazilo 50% až 70% osob a kdyby tyto osoby byly nyní imunní. Dokonce i ve Wu-chanu, který zaznamenal více než polovinu z 81 000 případů v Číně, je počet infikovaných, kteří jsou nyní vůči této nemoci imunní, pravděpodobně nižší než 10% - což znamená, že stále spousta lidí zůstává náchylných k infekci. Implementace vakcíny by zvýšilo procento lidí s imunitou, ale existenci potřebné vakcíny nelze očekávat nejméně jeden rok.



Většina zemí, které nyní čelí zuřivým ohniskům nákazy, včetně Itálie, Španělska a Spojených států, se spoléhá na metodu společenského odstupu a po svých obyvatelích vyžaduje, aby zůstali doma. Čína tato opatření realizovala, ale zároveň vybudovala nové nemocnice a provedla rozsáhlé testování obyvatelstva. Zdravotníci posléze chodili doslova od dveří ke dveřím a měřili lidem teplotu. Testovali kohokoli, kdo měl horečku, a následně izolovali osoby s pozitivním testem na koronavirus. Tato práce navíc jim nakonec umožnila virus zastavit. Ačkoli ostatní země Čínu následují, neuplatňují přitom tytéž postupy.



Celá studie v angličtině ZDE