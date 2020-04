USA zakázaly vývoz respirátorů do Kanady a vyvolávají tam krizi

7. 4. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 7.4. v 0.30 ráno bylo v ČR oficiálně registrováno 4822 nákaz a 78 úmrtí.

- V USA zemřeli na koronavirus už tři pracovníci supermarketů prodávajících potraviny. Vyvolává to obavy, že supermarkety s potravinami neseženou zaměstnance. ZDE





- Spojené státy zakázaly vývoz téměř tří milionů specializovaných respirátorů do kanadské provincie Ontario, čímž vyvolaly obavu, že zdravotníci v této oblasti koncem týdne nebudou mít ochranné prostředky. Donald Trump v pátek aktivoval Zákon o výrobě pro obranu z roku 1950 a dal vládě "veškeré pravomoci" k zákazu vývozu ochranných prostředků do Kanady a do Latinské Ameriky. Respirátory dokáží blokovat 95 procent partikulátů ve vzduchu a jsou považovány za klíčový nástroj v boji proti koronaviru. ZDE







- - Euractiv spekuluje o tom, že užívání sto let staré vakcíny proti tuberkulóze BCG (Bacillus Calmette-Guérin) ve středovýchodní Evropě mohlo obrnit občany tamějších zemí proti nákaze koronavirem. Tvrdí to bulharská profesorka Ljubima Despotova, která poukazuje na to, že k rozšíření nákazy koronaviru došlo především tam, kde se tato stará vakcína nepoužívala. To není případ Portugalska (na rozdíl od Španělska) a zemí středovýchodní Evropy a Afriky. Hypotéza není prokázána a mohou existovat četné jiné důvody, například relativně malé množství cestování v těchto zemích ve srovnání se západní Evropou ZDE





- Londýnští lékaři se snaží zjistit, proč koronavirus některé lidi usmrcuje a jiní si infekce nejsou ani vědomi:

Why does coronavirus affect some people more than others? @vsmacdonald reports: https://t.co/vMOLFZJmUL — Channel 4 News (@Channel4News) April 6, 2020



- V Bangladéši by na koronavirus mohly zemřít dva miliony lidí, varuje prozrazená zpráva OSN:





Coronavirus ‘could kill 2 million in Bangladesh’, warns leaked UN memo @millerC4 reports: https://t.co/L6fVlb6v1C — Channel 4 News (@Channel4News) April 6, 2020

- Počet mrtvých na koronavirus v USA přesáhl 10 000. V USA bylo potvrzeno více než 350 000 případů nákazy. Více než polovina nákaz v Chicagu jsou Afroameričané, přestože tvoří jen 30 procent obyvatelstva města:







More than half of Chicago's confirmed coronavirus patients are African American, despite Black residents making up just 30% of the city's population, Mayor Lori Lightfoot says https://t.co/kST8dnvGFN — Chicago Tribune (@chicagotribune) April 6, 2020











- Trump stále zavádějícím způsobem prosazuje pro koronavirus jako léčbu lék proti malárii hydroxychlorochin. Z nového čínského výzkumu vyplývá, že hydroxycholorchin není o nic lepší než konvenční ošetřování pacientů trpících nákazou COVIDU-19, totiž klid na lůžku, antivirální léky a vdechování kyslíku. ZDE - V Británii vládnou obavy, že občané nakažení koronavirem, kteří dodržují karanténu doma, neinformují zdravotnictví včas o zhoršení svého stavu. Podobně jako v případu Borise Johnsona, kritickým bodem je desátý den nákazy, po němž buď nemoc zmizí, anebo se začně radikálně zhoršovat. Probíhá to velmi rychle, pacient nemůže dýchat a byla zaznamenána celá řada případů, že byly oběti koronaviru nalezeny doma mrtvé. ZDE - Většina lidí přijatých s koronavirem na jednotku intenzivní péče, končí na ventilátoru. Asi 15 procent lidí s COVIDEM začne mít skutečně vážné zdravotní problémy a potřebuje kyslíkovou terapii v nemocnici. Dalších 5 procent je přesunováno na jednotky intenzivní péče, kde je jejich dýchání napomáháno ventilátorem. Někteří také potřebují podporu pro své další tělesné orgány. Pacienti na ventilátoru musejí dostat sedativa, ale jsou při vědomí. 63 procent pacientů přijatých na jednotky intenzivní péče v Anglii, Walesu a Severním Irsku, končí do 24 hodin na ventilátoru. V druhém týdnu nákazy někdy začne přehnaně reagovat imunitní systém a vytvoří tzv. cytokinovou bouři, kdy imunitní systém zaútočí na tělesné orgány. Terčem jsou srdce, játra a ledviny a přístroje musejí převzít jejich funkci. V Británii bylo na jednotky intenzivní péče do 3. dubna přijato 2621 pacientů, a většina tam stále ještě je. Průměrný věk je 60 a 73 procent jsou muži. Více než 35 procent z nich má nadváhu, BMI mezi 25-30 a 37 procent z nich je obézních. ZDE - Itálie v pondělí zaznamenala 636 dalších úmrtí na koronavirus, o 111 více než v neděli. Celkem v Itálii zemřelo 16 523 osob. Počet nových infekcí vzrostl o 1941, to je od neděle nárůst o 2 procenta.- Guvernér New Yorku Andrew Cuomo oznámil, že prodlužuje příkaz, aby lidé zůstávali doma, nejméně do 29. dubna. Cuomo ostře kritizoval občany, kteří neberou tento příkaz vážně.-Donald Trump v pondělí odpoledne o tom, že Boris Johnson je na jednotce intenzivní péče: "Boris se na to díval jinak. Díval se na to dřív. Díval se na to jako: Necháme to proběhnout. Jenže pak si uvědomíte, co se začne dít. Že ta čísla začnou být monumentální, a tak se rozhodli to nedělat.""Chci také poslat přání, aby se uzdravil, svému velmi dobrému příteli, a příteli našeho národa, premiéru Borisi Johnsonovi. S velkým smutkem se dovídáme, že byl dnes odpoledne převeden na jednotku intenzivní péče. Američané se modlí za jeho uzdravení. Je to opravdu dobrý přítel, je to opravdu něco mimořádného. Je rozhodný, nevzdává se, my terapeuticky máme obrovské úspěchy (...) (další vychloubání se) Když se dostanete na jednotku intenzivní péče, je to u téhle choroby velmi velmi vážné."