Malá rešerše nad „čínskou nemocí“ Reportérů ČT

9. 4. 2020 / Petr Čížek

Plody takových primitivních slov konzumujeme i u nás, autor má konkrétní událost z první ruky. Jelikož už se nad reportáží tvoří zpravodajské články, dovolím si prezentovat svoji rešerši, která má za úkol konfrontovat toto vydání pořadu s veřejně dostupnými informacemi a názory světových médií.



Hned první věta nám předkládá, kudy se pořad bude ubírat: think tank Sinopsis zjistil, že Čína ve světě vykupovala roušky, což se mělo dít přes její zastupitelské úřady. Sinopsis například směle tvrdí, že Světová zdravotnická organizace (dále jen WHO) spoluzodpovídá za rozšíření pandemie. Argumenty se zdají být racionální, vždyť WHO vyhlásila pandemii až 11. března 2020.

0:58 „na přelomu ledna a února jsme ještě na starém kontinentu netušili, co nás čeká“:

Takové tvrzení možná platí pro běžného občana, ale jednak WHO byla informována k poslednímu prosincovému dni loňského roku o epidemii zápalu plic způsobenou neznámým patogenem a dále i rozvědky už v lednu informovaly vlády svých zemí, u nichž některé takto zásadní informace nebraly na lehkou váhu. Například Estonsko si vytvořilo dostatečné zásoby a na pandemii se připravilo. K dokreslení absurdity takového tvrzení lze zasmečovat informací, že koncem ledna na základě informací od tajných služeb prodávaly prominentní figury západních zemí své akcie, než došlo k propadům nebo krachu burz a aniž by o svých krocích podaly obšírnější zprávu.



1:10: “jak došlo k dramatickému nedostatku zdravotnického materiálu nejen v ČR, ale v celém světě“: Např. americká společnost 3M díky globálnímu trhu vyrábí roušky v Číně a tamní továrna jela de facto jen pro čínskou poptávku už před epidemií. Bylo to zhruba v době, kdy se americký prezident vysmíval epidemii, o níž prohlásil, že je to hoax, kterým ho chtějí demokraté zničit; v tamních korporátních televizích jela nechutně stupidní propaganda, že jde jen o chřipku atd.



1:22: Následuje velmi dojemná dokumentace zasílání zdravotnického materiálu, který byl skupován čínskou komunitou v ČR (i jinde v Evropě). Nechápu, co si má z takto prezentované informace divák odnést – že tito občané nesmí nakupovat takové zboží a posílat ho do (v té době) epidemií silně postižené Číny? Nutně ho potřebovali, protože u nich řádila epidemie viru, který se šířil až 5x rychleji než původní SARS.



Bavíme se tady o desetitisících kusů zdravotnického materiálu jen z ČR, to není úplně mnoho vzhledem k čínským potřebám, ale ani kapacitám tamní výroby, která dosahovala asi 10 milionů roušek denně. Dělo se to zhruba ve stejný čas (komentátorka uvádí údaje za únor hned na začátku, v proslovu k reportáži), kdy Čína žádala o humanitární pomoc, přičemž premiér naší země ji odmítl poslat. Teprve 17. února naše vláda schválila finanční prostředky pro vyslání humanitární pomoci Číně, která byla zaslána o týden později. Jednalo se o 4,5 tuny zdravotnického materiálu. Dále se vybrala sbírka od obcí, krajů a neziskových organizací, ale přispěla i Škoda auto, a vláda měla zajistit alespoň přepravu.

Nicméně armádní speciál odletěl až 1. března a do Číny byly dopraveny jen dvě tuny z oné pomoci. Po dalších skoro dvou týdnech Čína prohlásila, že na dodání humanitární pomoci netrvá a daruje ji České republice. Čína roušky sama akutně potřebovala, sama je (tehdy) v tak obrovském množství nedokázala (ještě) vyrábět. Lidé nosili jednorázové roušky, kdykoliv se pohybovali na veřejnosti (dle nařízení tamní vlády) a ty se po použití vyhazují. Během řádově jednoho měsíce dokázala Čína navýšit výrobu respiračního ochranného materiálu více než desetinásobně. Pomoc z ČR tak dorazila víceméně v době, kdy už se bez ní Čína obešla.

2:45 “jen za únor Čína dovezla přes 2 miliardy roušek”. Neoficiální data čínského celního úřadu - nechápu, co na tom čísle shledávají redaktoři tak zásadního. Je to zhruba dvoutýdenní produkce (údaj o produktivitě z konce února). Ještě jednou opakuji, že Čína měla sama nedostatek ochranného materiálu, když vešlo v platnost nařízení, že občané na veřejnosti musejí nosit roušku. 2:58 „(Čína) lže i o počtu nemocných“: V průběhu epidemie tam došlo ke změnám v počtu hlášení nových případů. I oni pak sami dělali zpětnou rekonstrukci odhadu skutečně nakažených podle toho, kolik osob bylo testováno pozitivně a jak se epidemie vyvíjela. Dalo by se se stejnou vahou uvést chování amerických úřadů, kdy prezident Trump odmítl nabídku německých testů v momentě, kdy jich měli akutní nedostatek, což mohlo také ovlivnit „protestovanost“ populace a zkreslit výsledky. Dále můžeme zmínit i oficiální vyjádření Pentagonu, aby armádní základny neuváděly specifické případy, ale dle zprávy se zdá, že alespoň agregovaná čísla by mohla sedět.

3:00 „a mrtvých“: Nejsem s to komentovat oficiální čínská čísla, nicméně zprávy o urnách jsem slyšel. Ani v reportáži nezaznělo nic bližšího kromě utajených zpráv pro amerického prezidenta a britského premiéra. Nechci tady kopat za čínský státní aparát, neboť se z principu tamního zřízení dá předpokládat zkreslování údajů, nicméně i třeba ve Spojených státech se netestovali všichni zemřelí, kteří mohli zemřít na COVID-19, zvláště ti, kteří nedosáhnou na zdravotní pojištění, nebo jim teď bylo v důsledku krize zrušeno. To může vést k nepřesnému obrazu průběhu pandemie a následně špatnému rozhodování autorit.



3:03: Ondřej Klimeš, sinolog: (volně) “tamní politický systém může za to, že se z toho onemocnění stala epidemie tam a celosvětová pandemie”: Ono se to bohužel dá podat i tak, že díky tamějšímu autoritářskému zřízení - a sice pozdější, ale značně represivní reakci se nemoc nerozšířila do celého světa už během února (viz dále).



3:36 “lhaní o epidemii v Číně tamním režimem”: Tak zaprvé, prvotní „nereakci“ kárala i WHO, ale tato organizace pak naopak Peking chválila za příkladný postup v zastavení epidemie, jinak by bylo nakaženo až půl miliardy Číňanů a nemoc by se šířila mnohonásobně rychleji než nyní. I autoři reportáže vycházejí údajně ze studie a simulace vývoje nákazy provedené univerzitou v Southamptonu, která byla prezentována v prestižním časopise Nature, ale dílko Reportérů ČT vyznívá daleko tendenčněji. Existují i studie z průběhu jiných pandemií (prasečí chřipka), které ukazují, že počet mrtvých hlášený během řádění nemoci může být minimálně o řád podhodnocený, než je skutečný počet zemřelých v důsledku takové pandemie.



Následují sugestivně sestříhané projevy našich státníků, kteří chlácholí Čínskou lidovou republiku, což má dát zřejmě důraz na jejich servilitu vůči tamějšímu režimu. Zdá se, že oprávněně.



4:10: „počínající epidemii ututlat“ plus „mrtvý doktor, který na epidemii upozorňoval jako první, a jeho ‘zmizelá‘ kolegyně“ Ano, na tohle je samozřejmě dobré upozorňovat a ani mně se to nelíbí, ale co jiného čekat od autoritářského státu?

5:40 „jak by to vypadalo, kdyby Čína říkala pravdu, ukazuje studie Univerzity v Southamptonu“: Tak zaprvé, ta studie s ničím takovým neoperuje, to je jen účelový obrat reportérů. Studie ukazuje, jak by se v čase vyvíjela nákaza při změně vstupních podmínek a jejich časovém posunu.



5:57 „Kdyby Čína reagovala dříve, pandemie nemusela vůbec nastat“: To by mě tedy zajímalo, kde ve studii tohle autoři reportáže vyčetli. Je tam jen zmíněno (vyloženě vypíchnutý údaj), že pokud by se stejná opatření provedla o tři týdny dříve, zmenšil by se počet nakažených v Číně koncem února o 95%. Dále je tam i uvedeno, že pokud by Čína nedělala nic, počet nakažených tamtéž by se (opět koncem února) vyšplhal na 68násobek skutečného stavu (tj. nárůst téměř o 6800%)!



Ono by vůbec bylo zajímavé sledovat, jak bychom zareagovali na neznámý virus my - jako Česká republika, když vidím naprosto zmatené reakce našich politiků, kteří více dbají na svou image, než na racionální řešení problému. Dokonce i šéf unijních vědců Mauro Ferrari, prezident Evropské rady pro výzkum rezignoval na svou funkci, a to kvůli své nespokojenosti s reakcí orgánů EU na koronavirovou krizi.



Mimochodem studií a modelů vývoje této koronavirové pandemie je mnoho. Ještě jednou ale explicitně odkazuji na model zmíněný v reportáži: 6:53: chyba v titulcích kvůli špatnému překladu z angličtiny, kdy hovoří prof. Tatem o 70násobném nárůstu počtu případů (k nějakému datu), v českých titulkách je uvedeno pouze 7násobný nárůst. Budu věřit, že jde jen o překlep a ne o účelovou marginalizaci přijatých opatření. Už jen z toho důvodu, že bez souvislostí se jedná jen o hausnumera, která běžný divák nemá z reportáže šanci kvalitně vstřebat, bych jimi v takovém formátu pořadu raději vůbec neoperoval. Dokonce si myslím, že tak jak ta čísla reportéři prezentovali, je nicneříkající až zavádějící informace.



6:44 “nový virus se z Číny do celého světa šířil už na začátku ledna, tedy v době, kdy svět o skutečném rozsahu epidemie neměl vůbec tušení.”: To není pravda, minimálně z vizuálu, který tam běží, jde o půlku ledna a dále. To už je zaprvé dva týdny poté, co byla oficiálně oznámena epidemie ve Wu-chanu, a zadruhé západní představitelé už v té době byli varováni tajnými službami. Vypíchl bych opět reakci USA, kde ještě 10. února prezident Trump tvrdil, že někdy v dubnu, až se zvedne teplota, tak ten virus zabije, a bude “jako zázrakem” po pandemii. 28.2. obvinil demokraty, že ho chtějí zničit, když politizují koronavirus. (vyslovil posměšně “coronavirus”, “this is their new hoax”) a přirovnával ho k sezónní chřipce!



Ještě 4.3. Trump tvrdil, že je bezpečné létat do většiny destinací. V den, kdy WHO oficiálně vyhlásila pandemii, tj. 11.3., ve svém projevu začal obviňovat Čínu ("Chinese virus"), aby se vyvinil z naprosto katastrofální počáteční reakce. Ale těch vyjádření bylo tolik, že zde pro to není prostor - viz propagandistická stoka Fox News. Apeluji tedy na čtenáře, aby si podrobněji dohledal a časově zařadil reakci jednotlivých zemí a jejich představitelů.

Od 7:00 dále: nabalování dedukcí na základě předešlých “faktů” zkombinovaných a splácaných dohromady. Nebudu dále rozebírat, protože většina věcí už byla probrána výše. Opravdu jsem měl pocit, že se nedívám na Českou televizi, ale na ruskou RT.



8:00 “propagandistická kampaň”: Ano, Čína si na tom samozřejmě přihřeje polívčičku a bude se snažit se vydrápat nahoru.



8:45 “Alibaba dodávky zdarma”: myslím, že jde o pěkný příklad pomoci od superbohatého majitele prodejního portálu. Za zmínku by jistě stál rozbor pomoci od nejbohatších lidí planety nebo alespoň dané země, ale takové pátrání už nechám na čtenářích.



9:30 Pěkný důraz na neschopnost české vlády zkonsolidovat tuzemské dodávky. Pokud Hamáček tvrdí, že české firmy nejsou schopny dodat požadované množství, může to také ukazovat na tragicky strukturovanou ekonomiku s důrazem na montovny a překladiště.



10:00 “stávající krize je pro ně (Čínu) šancí, jak využít mezinárodní vztahy ve svůj prospěch”: A kdo to nedělá? – Donald Trump chtěl za miliardu dolarů skoupit exkluzivně výrobce vakcín, aby na tom profitovaly Spojené státy. Dále tu máme přitvrzení sankcí proti Íránu atd.



10:20 sugesce ohledně nápisů na krabicích.

10:50 “děkování čínskému režimu za obchodní dodávku zdravotnického materiálu”: Ano, „klanění se“ na letišti jde na vrub našich představitelům. Pomoc od Číny vítala i řada západních představitelů, ale asi ne takto servilně.

12:00 ad domácí výroba, je dobré na to poukazovat. Hamáček údajně tvrdí, že české firmy nedokáží pokrýt poptávku ani kvantitou ani rychlostí. Přitom je spousta projektů, které se rozjely i spontánně. Například zmíněný projekt Covid19cz, který považuji za naprosto skvělý počin.

12:30 Ano, opět diletantství našich úředníků.



13:00 “nemáme výrobu, naše ekonomika jde do kytek, platíme Číně = velký špatný”: Dobrý postřeh.

15:15 Jasně že ANO ždíme, co se dá. Dovolím si krásnou systémovou paralelu se Spojenými státy, kde profitují osoby blízké establishmentu.



16:55 Letecký most do konce dubna: opět neschopnost našich představitelů přijít s něčím jiným, Čína brutálně rozjela výrobu ochranných pomůcek v řádech stamilionů denně (údaj z února), což znamená zvýšení o řád oproti stavu před pandemií.



Myslím, že není šťastné uchylovat se k tendenčnímu využívání informací a politického balastu a už vůbec ne k rasistickým narážkám na seriózně se tvářící veřejnoprávní televizi, a to v takto obtížné době. Vítám snahu kontrolovat kroky našich představitelů, poukazovat na velice šikovné české firmy a spousty dobrovolníků, kteří se chtějí zapojit do boje proti pandemii. Ale to se nemůže dít prostřednictvím účelového ohýbání informací, protože takové jednání se nám vrátí jako bumerang v podobě snah vykostit Českou televizi ze strany různých temných individuí a skupin hájících zase opačnou stranu ideologické barikády.