Lidi, poučme se od trampíků

9. 4. 2020 / Beno Trávníček

Jaký zvolit osobní přístup v době koronavirové a zejména post koronavirové? Dobrá navigace může být



třeba od českých (či moravských) trampů. Kdo jste někdy takhle putoval, víte, že člověk má s sebou jen to, co unese na zádech dlouhý majle a musí si dobře rozmyslet, co ponese a proč, aby mu nic zbytečně nepřebejvalo nebo nechybělo - aby zbytečně netrpěl jako pako. K tomu se musí použít hlava, a samozřejmě zkušenost nebo dobrá rada jsou vším zlatem k nezaplacení. Když mám s sebou třeba solidní sekeru, jsem sice večer na kempu králem "ohňové šou", ale musím ta kila táhnout celou dobu. V rozporu se všemi přírodními zákony sekera časem těžkne. Když se naopak naučím najít houbama dostatečně sežranej klacek tak, aby šel peckou přerazit o pořádnej šutr, aniž mi přerazí ruce, a kterej se dá vždycky někde najít - mám lehčí bagáž a na ohni to nepoznáš. Obdobně s proviantem – buď můžu vláčet třeba meloun, piva, věnec buřtů a bochník chleba / nebo citrón, feldu vody, kondenzovaný mlíko a pytlík vloček. Tady všude bych hledal návody pro naše rozumné "příští"...