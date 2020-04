Co teď v ČR dělat

Nabízí se totiž řešení, se kterým nemá nikdo z nich nic společného. Pakliže se ekonomika zabržďuje kvůli epidemii, stát do něčeho musí masivně lít peníze, aby se to nezadrhlo úplně. A tím může být to, co nás trápí nejvíce. Klimatická krize, kterou u nás rozpoznáváme zejména prostřednictvím sucha. V krajině není voda už teď na jaře a ekosystémy se blíží ke kolapsu. Jako první kvůli epidemii nebudou prachy, a brzy kvůli suchu bude čím dál větší problém s úrodou, takže i se žrádlem. Neradostné vyhlídky.



Teď je ta nejlepší příležitost, jak s oboustranným průšvihem naložit. Pakliže potřebujeme robustní finanční injekce do zachování ekonomiky, tak skrze masívní programy ekologizace, revitalizace krajiny, nápravy ekosystémů, investice do energetických řešení, agrárních technologií, do výzkumu, vývoje. Do spolupráce municipalit, firem, korporací, technologických center, výzkumných bází, občanských sdružení. Práce pro celé spektrum lidí, od dělníků přes manažery po vědce. Nebývalý projekt pozvednutí krajiny, životního prostředí, energetiky a zemědělství může udělat jedině stát. A jedině toto je oblast, kdy se peníze spravedlivě – protože skutečně potřebným způsobem – budou distribuovat ve chvíli, kdy je prostě potřebuje vlít do společnosti jako krev do žil.