Koronavirová epidemie je spiknutí kapitalistů, Kaczyński cestoval po hrobech a Sejm schválil povinné volby

Mezitím v Absurdistánu 124:

14. 4. 2020 / Tomasz Oryński

Polsko, jako celá Evropa, pořád bojuje s COVIDEM-19. A je to všechno nanic, jak odhalila Justyna Socha, asistenka jednoho pravicového poslance a šéfa polského hnutí ve prospěch nemoci (nazývám to hnutím ve prospěch nemoci, protože ona nemá ráda, když se jí říká, že je aktivistka proti očkování). Podle ní je to celé spiknutí, které inscenovaly velké korporace, banky a Bill Gates. Bylo to naplánováno už před léty a cílem je zbavit lidi svobody, umožnit povinné očkování a "elektronicky lidi sledovat". Tak něco, omlouvám se, nedokázal jsem prostudovat ty nesmysly všechny.