"Nebudu vyjednávat!" vykřikuje Bolsonaro na demonstraci požadující v Brazílii vojenský puč

21. 4. 2020 / Fabiano Golgo



Neustále kašlal, když ultrapravicový populistický brazilský prezident Jair Bolsonaro vedl demonstraci požadující vojenský puč. Konala se před ústředním velitelstvím armády v sobotu v hlavním městě Brasília. Bolsonarovi stoupenci skandovali hesla požadující, aby armáda uzavřela parlament a Nejvyšší soud, na což Bolsonaro z vrcholu policejního vozidla tvrdil, že je načase, "aby lid vzal moc do svých rukou". Dodal, že "nebude vyjednávat" s parlamentem ani s Nejvyšším soudem. Šlo o to, že parlament vetoval Bolsonarovy různé pokusy přijmout zákony, které by umožnily nucenou urbanizaci domorodých indiánů a průmyslovou exploataci Amazonie. Také Bolsonarovi vadí, že mu Nejvyšší soud zakázal zrušit uzamčení země, opatření, která příjalo 27 guvernérů brazilských států v boji proti COVIDU-19.







Při této další konfrontaci se všemi institucionalizovanými mocnostmi v zemi opakoval Bolsonaro, že pandemie koronaviru je hoax, který vytvořila média s cílem zlikvidovat ekonomiku, a tedy i jeho osobní šance na znovuzvolení, i když později poněkud nelogicky Bolsonaro obvinil Čínu, že tento virus vytvořila, aby zničila světovou ekonomiku, a stala se tak nejmocnější zemí na této planetě. Buď tedy ten virus existuje, je to vážná věc a vytvořila ho ČÍna, anebo neexistuje a je to hoax, který vytvořila média. Bolsonaro se nedokáže rozhodnout a jeho stoupencům je to jedno.



Během této demonstrace, kterou zorganizoval Bolsonarův nejstarší syn, senátor Flávio, zveřejnil jeho nejmladší syn, poslanec dolní komory parlamentu Eduardo na Twitteru meme, na němž prezidenta při popravě střílí vojenská jednotka!



Video, které uvádíme v tomto článku, vyrobil Bolsonarův vlastní kanál na YouTube. Na tomto videu požadují Bolsonarovi stoupenci mnohokrát "vojenský zásah". Bolsonaro reagoval slovy "Všichni se budou muset podrobit vůli lidu, a lid si přeje, abych tento národ vedl já, nikoliv ti gangsteři z parlamentu a ti vandráci z Nejvyššího soudu":







Navzdory tomuto všemu nebude Bolsonaro odvolán, nejen proto, že zuří pandemie, ale také proto, že Brazílie se stále nevzpamatovala z traumatu, že od znovuobnovení demokracie r. 1985 byli předčasně odvoláni po 21 letech vojenské diktatury hned dva prezidenti. Nejprve došlo v roce 1992 k impeachmentu prezidenta Fernado Collor de Mello a pak v roce 2016 Dilmy Rousseffové. A i když Bolsonaro přišel o velkou část svých stoupenců, stále ho podporuje a věří v něho jako ve světce horda téměř 30 procent brazilského obyvatelstva.



Bolsonaro používá téže taktiky a techniky jako Donald Trump. Krmí neustále své stoupence množstvím podvratných tweetů a bezostyšně šíří články obsahující fake news, ostře útoří na domorodé indiány, na transsexuály, na umělce, na černochy, na ženy a na levičáky. Systematicky vyvolává u svých stoupenců ty nejnižší pudy.



Bolsonarův prostředni syn Carlos otevřeně řídí armádu manipulátorů sociálních sítí, kteří vytvářejí a šíří fake news a nenávistné memy proti brazilským médiím i proti politikům z levice i z pravice, kteří se odvážili se Bolsonarovi postavit, proti celebritám, kteří nesdílejí Bolsonarovy nesmysly, a tak dále. Všechno to koordinuje Steve Bannon, který dělal totéž pro Donalda Trumpa, než byl z Bílého domu vyhozen. Bannon nyní jezdí po světě se svou příručkou konzervativních populistických strategií, jejichž cílem je ochromit důvěru veřejnosti v instituce a otevřít cestu k moci neosvíceným despotům.



Bannon s Carlosem spolupracuje zcela otevřeně a sám prezidentův syn o tom šíří v médiích informace. Oslavují ho celé legie tzv. "bolsominions", což je široce používaná přezdívka pro ty, kdo slepě vzývají tohoto bývalého armádního kapitána. Bannon řekl jednomu brazilskému reportérovi, že doporučuje Bolsonarovi, aby trvale vedl politickou kampaň a že jeho jedinou možností jak realizovat v Brazílii kulturní revoluci prosazující "křesťanské hodnoty" je "soustředit moc".



Tato hlučná část brazilské společnosti jedná, jako by byla zhypnotizována prezidentovýma zelenýma očima. Nepůsobí na ni žádný šok z toho, co Bolsonaro říká nebo dělá.



I když je nyní zjevné, že brazilský prezident už není u moci - po dobu delší než 35 dní nemá každý den více než dvě setkání, a to vždycky jen s evangelikálskými duchovními či těsnými spojenci - převládli nad ním guvernéři, kteří prostě ignorují jeho dekrety, za podpory Nejvyššího soudu a parlamentu - obě tyto instituce jednají samostatně ve snaze porazit pandemii. Bolsonaro sází na občanské nepokoje, jejichž prostřednictvím chce zůstat u moci.



I když 76 procent brazilského obyvatelstva podporuje uzamčení země a miliony lidí protestují proti Bolsonarovi už téměř měsíc každý večer mlácením z oken do kuchyňských hrnců, brazilský prezident ví, že může počítat se silnou podporou svých fanoušků a že pokud by proti němu byl zahájen proces impeachmentu, udrží si obraz hrdiny a mučedníka.









