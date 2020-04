Věk stability je u konce a koronavirus je teprve začátek

23. 4. 2020

Lidstvo si teprve nedávno zvyklo na stabilní klima. Po většinu své historie se dlouhodobé doby ledové střídaly s krátkými teplými obdobími. Přechody z chladného do teplého klimatu byly zvláště chaotické. Poté, zhruba asi před 10 000 lety, planeta vstoupila do období klimatické stability, již moderní lidé nikdy předtím nezažili. Avšak kvůli stále narůstajícím emisím oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů lidstvo toto stabilní období nyní ukončuje.

Ztráta stability by mohla být katastrofální. Pokud nás pandemie může něco naučit o klimatické krizi, je to toto: naše propojená moderní globální ekonomika je mnohem zranitelnější, než jsme si původně mysleli. Proto je nezbytně nutné, abychom se stali ještě odolnějšími a lépe připravenými na neznámé skutečnosti.



Konec konců, stabilní klima je základem moderní civilizace. Asi polovina lidstva díky produkci potravin závisí na stabilních monzunových deštích. Spousta zemědělských plodin potřebuje během roku určité teplotní výkyvy, aby bylo dosaženo kvalitní úrody. Tepelný stres může zemědělské plodiny výrazně poškodit. Skladování vody v období sucha závisí na nedotčených ledovcích nebo zdravé lesní půdě. Silné deště a bouře mohou zničit infrastrukturu celých regionů.



Nicméně v posledních letech jsou celé regiony - kupříkladu velká část západní a severní Evropy – vystaveny suchu a vlnám veder, což decimuje jejich potravinovou soběstačnost. Obrovské požáry, k nimž dochází v Austrálii, přišly o celá desetiletí dříve, než původní klimatické modely předpokládaly. Na přelomu let 2019 a 2020 čelil Arabský poloostrov mnohem vlhčímu počasí, než je obvyklé, což bylo pravděpodobně způsobeno oteplováním oceánů. Tento fakt vedl k explozi pouštních sarančat. A tak bychom mohli pokračovat dále.



Klimatologové se ve svých predikcích zaměřují na pomalé změny. Avšak když je počasí čím dál tím více chaotičtější, je stále obtížnější cokoli predikovat pomocí klimatických modelů. Máme také jen velmi povrchní představu o tom, jak zranitelná je naše moderní společnost tváří v tvář klimatickému chaosu a neočekávaným událostem souvisejícím s klimatem.



Na místo toho, abychom chápali klimatický problém tak, jak jej budou vnímat následující generace, je třeba se zaměřit na to, co by se mohlo stát zítra nebo příští rok. Nejdříve je nutné pochopit zranitelnost moderní společnosti. A tuto zranitelnost je zapotřebí řešit v samotném jejím jádru.



