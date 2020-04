Mladí lidé a lidé středního věku, nakažení COVIDEM-19, umírají na infarkty

26. 4. 2020





Lékaři volají na poplach, protože pacienti kolem třiceti a čtyřiceti dostávají infarkt a umírají, nebo se stávají těžkými invalidy. Někteří ani netušili, že jsou nakaženi koronavirem



Lékař Thomas Oxley nebyl ani ve službě, když ho zavolali do práce, do jeho nemocnice na Manhattanu, píše Washington Post. Musel se věnovat pacientu, kterému nic nebylo, až najednou nemohl mluvit a byla ochromená pravá půlka jeho těla. Rentgenem se ukázalo, že má na levé straně mozku obrovský trombus.



Pacientovi bylo 44 let a byl nakažen koronavirem.

Byl to jeden z celé řady pacientů, kteří utrpěli mrtvici a bylo jim mezi třiceti až čtyřiceti lety. Byli nakaženi koronavirem.Průměrný věk pro tento typ vážné mrtvice je normálně 74 let.Když Oxley, intervenční neurolog, zahájil proceduru pro odstranění ucpané tepny, povšiml si něčeho, co dosud ještě nikdy neviděl. Jak jehlicí odstranil z mozku trombus, viděl, jak se kolem něho v reálném čase tvoří nové ucpávky."To je šílené," řekl svému šéfovi.Zprávy o mrtvicích u mladých lidí a středního věku jsou nejnovější informací ve vyvíjícím se chápání nemocí, které způsobuje koronavirus. Počty postižených jsou malé, ale nicméně pozoruhodné, protože zpochybňují to, jak lékaři tomuto viru rozumějí. I když je po světě koronavirem už nakaženo více než 2,8 milionu lidí a usmrtil téměř 200 lidí, biologickému mechanismu koronaviru vědci stále nerozumějí. Likviduje téměř všechny hlavní orgány v lidském těle.Pacienti nakažení koronavirem mívají nejhorší možnou mrtvici. Jsou to ucpávky velkých tepen a likvidují velkou část mozku, která řídí pohyb lidského těla, řečové centrum a rozhodovací centrum. Vědci podezřívají, že mrtvice u nakažených pacientů jsou důsledkem problémů s krví, která vytváří v těle některých pacientů po nákaze chuchvalce.Mnozí z těch obětí koronaviru, kteří zemřeli v New Yorku, pravděpodobně zemřeli na mrtvici. Nikdy se to nikdo nedoví, protože mrtvých bylo tolik, že nebylo možné dělat u nich pitvu.Otázkou je, zda vznik chuchvalců v krvi obětí je důsledkem přehnaně hysterické reakce imunitního systému.Umírají mladí pacienti na mrtvice vyvolané koronavirem, protože jinak jejich organismus koronaviru odolává? Jejich plíce přežijí, ale zlikvidován je krevní oběh.Vzniklé trombusy mají nezvyklé charakteristiky. U normálních mrtvic se tvoří v tepnách, při koronavirové infekci v žílách. Tam je to obtížnější léčit. U některých pacientů vzniká víc než jedna ucpávka v žilách v hlavě, což je vysoce nezvyklé.V Mount Sinai Hospital v New Yorku měli během tří týdnů od vzniku vlny nákaz 32 pacientů postižených mrtvicí. Více než polovina z nich byla nakažena koronavirem. Oběti byli mladí lidé bez zdravotních problémů.V průměru byli pacienti nakažení koronavirem, kteří utrpěli mrtvici, o 15 mladší než pacienti s normální mrtvicí.V dopise, který vyjde příští týden v, informuje tým z nemocnice Mount Sinai o pěti případech mladých pacientů, kteří utrpěli doma mrtvici v období od 23. března do 7. dubna. Jejich věk byl 33,37, 39, 44 a 49. Jeden zemřel, dva jsou ještě v nemocnici. Jen jeden pacient, třiatřicetiletá žena, je schopen mluvit.Podrobnosti v angličtině ZDE