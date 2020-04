Novozélandská premiérka je možná nejefektivnějším lídrem na planetě

27. 4. 2020

Styl vedení Jacindy Ardernové soustředěný na empatii nejen že rezonuje mezi lidem; také posunul zemi na cestu úspěchu v boji s koronavirem, upozorňuje Uri Friedman.

Koronavirová pandemie může být největší zkouškou politického vedení, jaké kdy svět čelil. Každý lídr na planetě čelí stejné potenciální hrozbě. Každý z nich reaguje odlišně, ve vlastním stylu. A každý bude posuzován podle svých výsledků.

Německá kancléřka Angela Merkelová oceňuje vědu. Brazilský prezident Jair Bolsonaro ji odmítá. Americký prezident Donald Trump se svými každodenními tiskovými konferencemi nabízí každodenní představení připomínající cirkus, zatímco indický premiér Narendra Modi vůbec nepořádá pravidelné konference, i když zavřel doma 1,3 miliardy lidí.

Devětatřicetiletá novozélandská premiérka Jacinda Ardernová prosazuje vlastní cestu. Její styl vedení se soustředí na empatii v krizi, která lidi láká k tomu, aby se obrnili. Její sdělení jsou jasná, konzistentní a jaksi současně střízlivá i uklidňující. A její přístup se nevyznačuje pouze tím, že na emoční rovině rezonuje u občanů a voličů. Také velmi dobře funguje.

Lidé mají pocit, že "Ardernová jim nekáže; stojí s nimi v jedné řadě," tvrdí Helen Clarková, novozélandská premiérka v letech 1999-2008. (Ardernová začínala v politice prací pro stranickou kolegyni z Labour Party Clarkovou.) "Možná si dokonce myslí, dobře, úplně nerozumím tomu, proč to udělala, ale vím, že nás z toho dostala. Kvůli té empatii existuje vysoká úroveň spoléhání se a důvěry v ní."

Je "komunikátorka", dodává Clarková, a poznamenává, že Ardernová získala titul z komunikačních studií. "Tohle je tip krize, která lídry buď vynese nahoru, nebo zničí. A Jacindu posílí."

Jednou z inovací Ardernové jsou časté chaty na Facebooku, kterým se daří být současně neformální i informativní. Koncem března, právě když se Nový Zéland chystal na plošnou karanténu, objevila se v obnošeném tričku u sebe doma (právě uložila svou dceru ke spánku, jak vysvětlila), aby nabídla rady, "zatímco se chystáme na doskok".

V nedávném videu jeden ze spolupracovníků Ardernové přišel do kanceláře, právě když začínala detailně vysvětlovat, jak bude vypadat život, až vláda začne uvolňovat karanténu. "Podívejte, to je Leroy!", prohlásila a ujistila diváky, že se nachází ve své "pracovní bublině". Za stolem bylo vidět dětskou hračku. Scéna se velmi hodila do éry, v níž život a práce neustále kolidují.

I když s dalšími špičkovými úředníky a novináři probíhají formálnější a konvenčnější každodenní brífingy, i jim vtiskla svůj osobní punc. "Trump dělá své brífingy, ale to je jiný typ šou," říká Clarková. "Při žádné příležitosti se nestalo, že by se Jacinda vykrucovala před novinářem, který jí položil otázku, a útočila na něj," dodává s odkazem na opakované tirády amerického prezidenta proti novinářům. (Když reportér na nedávném brífingu poté, co byl vyvolán, zapomněl svou otázku, Ardernová mu žertem sdělila, že má obavy, zda netrpí nedostatkem spánku.)

