Koronavirus: Někteří pacienti mají nebezpečně nízkou míru kyslíku v krvi, ale neuvědomují si to

4. 5. 2020





Je to záhada, která vede lékaře k tomu, aby zpochybňovali základní principy biologie: pacienti nakažení COVIDEM-19, kteří mluví a neprojevují žádné potíže, ale mají tak nízkou míru kyslíku v krvi, že by měli být v bezvědomí nebo mrtví.



Tento jev, známý jako "šťastná hypoxie" (jiní to nazývají "tichá hypoxie") vyvolává otázky ohledně toho, jak přesně tento virus útočí na plíce a zda by mohly existovat efektivnější metody jak tyto pacienty léčit.



Zdravý člověk by měl mít míru kyslíku v krvi nejméně 95 procent. Ale lékaři informují o pacientech, kteří přicházejí na pohotovost a mají míru kyslíku v krvi 80 nebo 70 procent, v některých drastických případech i pod 50 procent."Nerozumíme tomu," říká dr. Mike Cherlesworth, anesteziolog z Wythenshaweské nemocnice v Manchesteru. I jiné nemoci plic způsobují vážnou hypoxii, avšak v takových případech jsou pacienti na tom nesmírně špatně. "Kdyby měli zápal plic či plicní embolismus, neseděli by v posteli a nemluvili by. Nevíme, jestli to způsobuje poškození orgánů, které nejsme schopni identifikovat. Nevíme, zda to organismus kompenzuje."Jeden anesteziolog v jedné londýnské nemocnici hovořil o pacientce, která přišla na pohotovost, že je jí zima. "Měla v krvi jen 30 procent kyslíku," řekl. "Mysleli jsme, že je to špatně zjištěno, protože takoví pacienti by měli hypoxický infarkt. Ale když jsme jí vzali krev, její krev byla velmi tmavá a měla množství kyslíku, jaké mají lidé aklimatizovaní na vysokohorské podmínky." Pacientka byla umístěna na ventilátor a přežila asi týden, než zemřela. "Měl jsem několik takových pacientů. Bohužel, dopadá to s nimi podle mé zkušenosti většinou špatně."Podle konvenční lékařské zkušenosti jsou při poklesu kyslíku v krvi srdce, mozek a další životně důležité orgány ohroženy. Typicky upadají pacienti do bezvědomí, když míra kyslíku v krvi klesne pod 75 procent. Jenže u některých pacientů nakažených COVIDEM-19 se to neděje.Někteří lékaři doporučují, že by si lidé s příznaky COVIDU-19 měli změřit míru kyslíku v krvi oximetrem, jednoduchýmn přístrojem, který je možno nasadit si na prst. Avšak dosud neexistují žádné důkazy, že by včasné zjištění hypoxie vedlo k možnému vyloučení vážných důsledků pro pacienta.Podrobnosti v angličtině ZDE