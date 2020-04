Filantropie v éře Covidu-19 a záchrana světa

29. 4. 2020 / Albín Sybera

Jack Ma se stal jedním z nejbohatších lidí planety díky Číně mj. díky tomu, že mu to Komunistická strana Číny umožnila. Stejně jako další čínští miliardáři, musí mít tuto laskavost na paměti a vracet straně to, co do něj „investovala“.

Zároveň by ale bylo chybou jednoduše interpretovat činnost Jacka Ma jako činnost pouhé loutky v rukou čínské vlády. Jack Ma má pro Čínu vysokou hodnotu právě jako svobodný muž a filantrop, kterému jsou vděčné země napříč světem. Ústřední otázkou ale je, jak dlouho dokáže bez úhony balancovat v této delikátní roli, ve které je svým vlastním vězněm.

Pandemie Covid-19 je v tomto světě v podstatě jenom pozměnou kulisou, ve které se odehrávají mocenské třenice o vliv a majetek. Není na čase, aby se česká média přestala podílet na konstrukci představy, že žijeme v zemi, kde se nic podobného neděje?

Možná k takové katarzi pomohou i události posledních týdnů, zejména množící se otázky ohledně nátlaku vyvíjeného na zesnulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, ohledně jeho slov o tom, že za Miloše Zemana „jedná někdo jiný“ ( ZDE ), či ohledně sledování a zastrašování Zdeňka Hřiba ( ZDE ). Doufejme, že nastolí rozměry vydírání, vyhrožování a zastrašování jako téma vlastní české politice a českému hospodářství.

Jack Ma: miliardář, který se pokouší zastavit koronavirus (a vylepšit reputaci Číny)

Nejbohatší člověk v Číně si minulý měsíc uprostřed propukajícího výskytu Covid-19 založil vlastní účet na Twitteru. Zatím byl každý z jeho tweetů věnován jeho bezprecedentní kampani dodávek zdravotnických potřeb téměř do všech zemí světa.

„Jeden svět, jeden boj!“ provolává v jedné ze svých prvních zpráv. „Společně tohle zvládneme,“ povzbuzuje v další.

Miliardářský podnikatel je hnací silou široké operace dodávek zdravotnických zásob do více než 150 zemí světa, zasílající roušky i ventilátory do mnoha zemí, které byl vytlačeny z globální strkanice o životně důležité vybavení.

Někteří kritici, stejně jako příznivci Ma si ale nejsou jisti, do čeho se to pustil. Neodhaluje jej tato odvážná výprava do světa globální filantropie jako přátelskou tvář Komunistické strany Číny? Anebo je Ma samostatným hráčem, který je využíván touto stranou pro propagandistické účely? Zdá se, že dodržuje pravidla čínské diplomacie, zejména při výběru zemí, které mají mít prospěch z jeho darů, ale jeho rostoucí vliv jej může dostat do rozporu s žárlivými politickými vůdci na vrcholku čínské politické pyramidy.

Další technologičtí miliardáři věnují na boj s následky viru ještě více peněz – Jack Dorsey z Twitteru daruje miliardu amerických dolarů na tento účel. Podle serveru Candid.org, který se soustřeďuje na filantropii a sleduje soukromé charitativní dary, je Alibaba na dvanáctém místě na seznamu soukromých dárců v souvislosti s Covidem-19. Seznam ale neobsahuje zásobování klíčovými potřebami, které některé země považují za důležitější než peníze v této fázi globálního propuknutí nákazy.

Přátelská tvář

Jack Ma se proslavil jako charismatický učitel angličtiny, který založil a rozvinul největší čínskou technologickou společnost. Alibaba je teď známá jako „Amazon východu“. Ma rozjížděl svou společnost v malém bytě ve městě Hangzhou na čínském pobřeží uprostřed čínského továrního pásu v r. 1999. Od té doby se Alibaba stal jedním z dominantních hráčů druhého největšího trhu světa s klíčovými podíly v čínském světě online, bankovnictví, či zábavního průmyslu. Ma sám má hodnotu více než 40 miliard dolarů.

Oficiálně Ma odstoupil jako předseda Alibaby v r. 2018 s tím, že se budě věnovat filantropii. Ma si ale podržel permanentní post v předsednictvu Alibaby. V kombinaci s jeho bohatstvím a slávou je Ma jedním z nejmocnějších lidí v Číně.

Vypadá to, že Ma a jeho dary se řídí stranickými doporučeními: nejsou žádné důkazy o tom, že by jakékoliv dary Jacka Ma a Nadace Alibaba směřovaly do zemí, které mají formální styky s Tchaj-wanem, sousedem a diplomatickým rivalem Číny. Na Twitteru Ma oznámil, že věnuje dary 22. zemím Latinské Ameriky. Země, které se přidaly k Tchaj-wanu a také volaly po pomoci ohledně zdravotnických potřeb – od Hondurasu po Haiti – jsou mezi několika málo tucty zemí, které se na seznamu 150 zemí neobjevují. Nadace opakovaně odmítly poskytnout podrobný seznam zemí, které obdržely dary s vysvětlením, že „v tento okamžik takovou úroveň podrobností nesdílíme“.

V každém případě dary, které byly doručeny vyvolaly mnoho dobře míněných sympatií. S výjimkou problematických dodávek na Kubu a Eritreu bylyvšechny zásoby vyslané nadacemi z Číny s vděčností přijaty. Takový úspěch směruje na Ma ještě větší kladnou pozornost než obvykle. Čínská média skloňují jméno Ma téměř tak často jako jména autokratického vůdce země Xi Jinpinga.

Je to nepříjemné srovnání. Zatímco se Ma topí ve slávě, tak Xi čelí neustálým dotazům, jak se vypořádal s počáteční fází a kde přesně vir vypukl.

Čínská vláda vyslala zdravotnické týmy a dary zdravotnického materiálu těžce postiženým zemím, zejména v Evropě a jihovýchodní Asii. Tyto snahy se ale častokrát nesetkaly s úspěchem. Čína byla obviněna z rozesílání závadného materiálu několika zemím. V některých případech byly testy z Číny špatně používány, ale v jiných nebyly dodávky nízké kvality využity a dary se otočily proti Číně.

Oproti tomu dodávky od Jacka Ma jenom posílily jeho reputaci.

Chůze po provaze

Neriskuje Ma odvetu od Pekingu? Xi Jinping není příliš známý jako někdo, kdo se rád dělí o výsluní, a jeho vláda v minulosti nepochybně zacílila na známé tváře. V posledních letech „zmizeli“ na dlouhou dobu přední herečka, populární moderátor, a několik dalších miliardářů podnikatelů. Někteří, včetně moderátora, skončí s dlouhými tresty ve věznicích. Jiní se znovuobjeví z vazby ponaučení a přísahající věrnost straně.

„Koluje tvrzení, že [Jack Ma] odstoupil z funkce předsedy Alibaba Group, protože byl vnímán jako z domácího prostředí vzešlý podnikatel, jehož popularita by mohla zastínit popularitu Komunistické strany,“ vysvětluje Ashley Feng, výzkumnice z Centra pro novou americkou bezpečnost ve Washingtonu DC. Ma skutečně překvapil, když r- 2018 z ničeho nic oznámil svůj odchod. Popřel přetrvávající domněnky, že jej odstoupit z funkce donutil Peking.

Duncan Clark, Maův životopisec, si je také vědom zpráv, že Ma byl odstrčen z Alibaby po klíčové události v lednu 2017. Čínský miliardář se potkal s tehdejším zvoleným-prezidentem Donaldem Trumpem v Trump Tower navenek proto, aby s ním diskutoval o čínsko-americkém obchodu. Čínský prezident se s Trumpem setkal až o několik měsíců později.

„Tehdy se velmi spekulovalo o tom, že Jack Ma jednal příliš rychle“, říká Clark. „Takže se domnívám, že se obě strany poučily o potřebě vzájemně se koordinovat.“

„Jack Ma představuje takovou podnikatelskou měkkou sílu,“ doplňuje Clark. Tím také ale vznikají určitě těžkosti, protože vláda je dosti žárlivá anebo nervózní, když se ujímají takové role nestraníci.

Technicky vzato, Ma není komunista-externista: nejbohatší kapitalista Číny je členem Komunistické strany od 80-let z doby jeho univerzitních studií.

Ma měl ale vždycky zvláštní vztah ke straně, proslavil se tvrzením, že přístup Alibaby ke straně je „být do ní zamilován, ale neženit se s ní“.

I za předpokladu, že Ma a nadace s ním spojované činí svá rozhodnutí bez předchozího požehnání Pekingu, čínská vláda nepochybně dělá vše, co může, aby využila velkorysosti v Maově podání. Čínští velvyslanci jsou často přítomni během ceremonií přijímajících zdravotnické dodávky od Ma na letištích od Sierry Leone až po Kambodžu.

Není pochyb o tom, že širší čínské pověsti dobročinná práce Ma a dalších zámožných čínských podnikatelů prospívá. Andrew Grabois z Candid.org […] poznamenává, že ignorovat soukromé dary přicházející z Číny je nemožné.

„Berou na sebe vůdcovskou úlohu, tedy to, co bývalo doménou Spojených států,“ říká Grabois. „Nejviditelnějším příkladem je reakce na ebolu, vypuknutí eboly v r. 2014. USA vyslaly do západní Afriky lékaře a vše další , aby pomohly zamezit výskytu eboly mimo západní Afriku.“

Čínští donátoři na sebe berou tuto úlohu s tímto virem.

„Šíří měkkou sílu nad rámec hranic, jsou v postižených oblastech, poskytují pomoc, peněžitou pomoc a odborné znalosti,“ doplňuje Grabois.

Není to tedy správný čas, aby Peking stál v cestě Jacku Ma.

„Víte, tohle je teď celosvětová krize,“ uzavírá Duncan Clark. „Přirozeně je to ale taky krize vztahu Číny se zbytkem světa. Takže potřebují kohokoliv, kdo může pomoci tlumit ty okolní tlaky.“

