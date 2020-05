Vláda nenápadně schvaluje kroky k dostavbě Dukovan

Nový blok Dukovan bude stát, včetně onoho "přiměřeného zisku" ČEZu odhadem 500 miliard Kč. (To je zásadní číslo, takže jak jsem k němu došel? Vláda uvádí náklady na stavbu 160-180 mld, a podobná čísla jsou uváděná PŘED stavbou bloků i jinde v Evropě. Výsledně jsou ale všude přešvihnuté náklady, dvou-až trojnásobně. Experti se dnes už těmto předběžným odhadům nákladů jenom smějí. Dále je tu otázka ceny peněz - všechny jaderky se úvěrují a úroky jsou i nich hodně vysoko, je to rizikový projekt. K tomu připočtěme onen "přiměřený zisk ČEZu", řekněme 30%, a jsme na těch 500 miliardách, klidně i více).

Problém je že pět set miliard je částka, která se těžko představuje, takže ji rozpočítáme. Nový blok by měl dodávat zhruba deset procent elektřiny v zemi, takže to můžeme hezky vztáhnout na miliónové město, tedy zhruba na Prahu. Na každého Pražáka nám tak vychází 500 000 Kč, a protože lidé žijí obvykle v menších tlupách, tak na běžnou čtyřčlennou rodinu jsou to dva milióny korun. (Na Pražáka dobrý! Ale ono to platí úplně stejně i pro obyvatele Bruntálu...)







Sice se to roztáhne na pár desetiletí, ale pořád jsou to dva milióny, a prosím pozor, je to JENOM za silovou elektřinu, a opět pozor, je to JENOM za výstavbu jaderky, nikoli za její provoz. Ten je poměrně levný, ale pořád je to třetina ceny výstavby - takže počítejte a násobte dál. O podobné fintě přemýšleli v Británii, kde se dostavuje velká jaderka Hinkley Point C (samozřejmě přešvihnuté termíny a prodražení) a vyšlo jim, že ona "nákladová" cena energie je dvojnásobkem tržních cen...