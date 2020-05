Trumpovo rozhodnutí otevřít americkou ekonomiku povede k mnoha zbytečným smrtím

4. 5. 2020



Donald Trump je nervózní. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že prohraje v listopadu prezidentské volby, pokud americká ekonomika nebude v rozkvětu. Avšak velká část ekonomiky je uzavřena v důsledku pandemie. Počet infekcí a úmrtí dále roste. Takže jaká je Trumpova strategie? Otevřít ekonomiku navzdory rizikům, napsal bývalý americký ministr zaměstnanosti Robert Reich.



Krok 1: Odebrat lidem finanční podporu, aby se museli vrátit do zaměstnání



Trumpovo ministerstvo zaměstnanosti rozhodlo, že zaměstnanci "musejí přijmout" příkaz zaměstnavatele, aby se vrátili do práce. Přestane jim být vyplácena podpora v nezaměstnanosti, bez ohledu na COVID-19. Trumpův spojenec, republikánský guvernér v Iowě Kim Reynolds zdůraznil, že kdo se nevrátí do práce, přijde tím o zaměstnání.



Nutit lidi voli mezi nákazou a ztrátou zaměstnání je nelidské. Je to také nesmyslné. Veřejné zdraví stále závisí na tom, aby co největší počet zaměstnanců zůstal doma.







Krok 2: Utajovat fakta



Nikdo neví, kolik Američanů je nakažených, protože Trumpova vláda neprovádí dostatečné množství testů. Na Floridě, v jednom z prvních států, který zrušil uzamčení země, přestali zveřejňovat lékařské statistiky o počtu obětí COVIDU-19, protože byly vyšší než oficiální státní údaje. Dr. Anthony Fauci, člený expert vlády na infekční choroby, varuje, že bez dostatečného testování je otevření ekonomiky "velmi riskantní". Proto mu Bílý dům zakázal svědčit v Kongresu.



Krok 3: Předstírejte, že jde o "svobodu"



Michigan má třetí nejvyšší množství úmrtí na COVID-19 v USA. Když tamější guvernérka ve čtvrtek oznámila, že prodlužuje uzamčení státu do 28. května, vyvolalo to demonstrace. Trump demonstranty podpořil. Ministr spravedlnosti William Barr nařídil svému ministerstvu, aby zahájilo právní kroky proti jakémukoliv státu či místnímu úřadu, který zavede uzamčení státu "omezující ústavní práva a občanské svobody jednotlivých občanů". Svoboda je nesmyslná pro lidi, kteří nemají jinou volbu než přijmout zaměstnání, které je ohrožuje na životě.



Krok 4: Zabraňte, aby lidé mohli žalovat podniky za šíření infekce.



Trump chce poskytnout podnikům, které obnoví provoz, právní ochranu před žalobami zaměstnanců, kteří budou nakaženi virem. Tento týden Trump donutil maso zpracovatelské podniky, aby zůstaly otevřeny, přestože je v nich mezi jejich zaměstnanci velké množství infekce.



Podrobnosti v angličtině







Nikdo neví, kolik Američanů je nakažených, protože Trumpova vláda neprovádí dostatečné množství testů. Na Floridě, v jednom z prvních států, který zrušil uzamčení země, přestali zveřejňovat lékařské statistiky o počtu obětí COVIDU-19, protože byly vyšší než oficiální státní údaje. Dr. Anthony Fauci, člený expert vlády na infekční choroby, varuje, že bez dostatečného testování je otevření ekonomiky "velmi riskantní". Proto mu Bílý dům zakázal svědčit v Kongresu.Michigan má třetí nejvyšší množství úmrtí na COVID-19 v USA. Když tamější guvernérka ve čtvrtek oznámila, že prodlužuje uzamčení státu do 28. května, vyvolalo to demonstrace. Trump demonstranty podpořil. Ministr spravedlnosti William Barr nařídil svému ministerstvu, aby zahájilo právní kroky proti jakémukoliv státu či místnímu úřadu, který zavede uzamčení státu "omezující ústavní práva a občanské svobody jednotlivých občanů". Svoboda je nesmyslná pro lidi, kteří nemají jinou volbu než přijmout zaměstnání, které je ohrožuje na životě.Trump chce poskytnout podnikům, které obnoví provoz, právní ochranu před žalobami zaměstnanců, kteří budou nakaženi virem. Tento týden Trump donutil maso zpracovatelské podniky, aby zůstaly otevřeny, přestože je v nich mezi jejich zaměstnanci velké množství infekce.Podrobnosti v angličtině ZDE

0