Globální oteplování donutí miliardy lidí, aby se přestěhovaly na sever

5. 5. 2020





Studiem 6000 let historie lidstva vědci definovali konkrétní klimatické pásmo, v němž lidé dokáží žít. Americká Národní akademie věd publikovala studii, z níž vyplývá, že každé oteplení o 1 stupeň Celsia donutí 1 miliardu lidí, aby se přizpůsobila novým podmínkám, anebo aby se přesunula z míst svého bydliště směrem k pólům.

Studie zjistila, že lidé, plodiny a dobytek jsou silně soustředěni v úzkém pásu relativně omezených klimatických podmínek. Toto klimatické pásmo se za posledních 6000 let skoro nezměnilo. Jenže v nadcházejících 50 letech se toto úzké klimatické pásmo změní více, než se změnilo za celých posledních 6000 let. V důsledku těchto změn se octnou 1 až 3 miliardy lidí mimo klimatické pásmo, v němž lidská společnost dosud byla schopna žít.Ze studie vyplývá, že optimálními podmínkami, v nichž lidská společnost rozkvétá, je průměrná roční teplota od 11 do 15 stupňů Celsia. Kromě toho existuje ještě druhé teplotní pásmo v oblasti, která má prospěch z indického monzúnu, na němž závisejí miliardy lidí v jižní Asii. V tom regionu je průměrná roční teplota 20 až 25 stupňů Celsia.V minulosti, kdykoliv se změnily klimatické podmínky mimo tato optimální pásma, následovala destabilizace, masová migrace, hladomor, války a další problémy.Už nyní je na 0,8 procentech zemského povrchu průměrná roční teplota 29 stupňů Celsia, většinou na Sahaře. Avšak v důsledku globálního oteplování bude do roku 2070 průměrná teplota ve výši 29 stupňů Celsia na 19 procentech zemského povrchu. V této oblasti nyní žijí 3,5 miliardy lidí.Je poněkud nešťastné, že největší růst obyvatelstva je právě v těch regionech, kde bude nejobtížnější žít, varují vědci.Ideální teplotní pásmo pro život se posune "bezprecedentním způsobem" k zemským pólům, jenže k nárůstu počtu obyvatel dochází především v rozvojových zemích v tropech a v subsaharském regionu. To znamená, že největší hustota obyvatelstva bude v oblastech s daleko teplejším a extremnějším podnebím.Studie poukazuje na pravděpodobnost masové migrace lidí směrem k pólům. Lidé nezůstanou tam, kde nebude možné žít.Podrobnosti v angličtině ZDE