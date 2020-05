"Já jsem zákon!" - Bolsonaro ohlašuje puč

4. 5. 2020 / Fabiano Golgo





V projevu adresovaném demonstrantům se brazilský prezident vyjádřil, že "nepřipustí další zásahy" od parlamentu a od Nejvyššího soudu



V projevu adresovaném lidem, kteří byli součástí veřejné demonstrace, oficiálně inzerované jako akce "proti parlamentu a Nejvyššímu soudu a za vytvoření vojenské diktatury", na níž se v neděli odpoledne sešlo asi 5000 lidí, prezident Bolsonaro s dcerou po boku (bez ochranných roušek) ve vzdoru proti demokratickým institucím požádal "Boha", "abych už tento týden neměl žádné další problémy", protože, podle jeho slov "už to stačilo". Bolsonaro dodal: "Má trpělivost je u konce, převezmu tuto zemi dál". Pokračoval: "Všichni víte, že lid je na mé straně, armáda je na mé straně. A Bůh je na mé straně a ten je nade všechny a nad všemi. Opakuji, že žádám Boha, abychom tento týden neměli žádné problémy. Protože už nebude dialog. Od této chvíle budeme jen požadovat. Moje vláda bude u moci za každou cenu."





Bolsonaro je zoufalý, protože jeho bývalý ministr spravedlnosti a národní hrdina Sérgio Moro odešel z jeho vlády a v sobotu předal veškeré své komunikace s Bolsonarem za posledních 15 měsíců federální policii pro vyšetřování, které zahájil generální prokurátor a které bude posuzovat Nejvyšší soud. Moro poskytl úřadům mnoho hodin audionahrávek a stovky komunikací, které, jak říká, dokáží, že Bolsonaro spáchal mnoho trestných činů a snaží se ochránit své syny před stíháním za velmi vážné zločiny.



Moro odstoupil poté, co se Bolsonaro rozhodl vyměnit ředitele Federální policie, což je svého druhu brazilská FBI, protože tři jeho synové jsou vyšetřováni v souvislosti s řadou zločinů, od vražd oponentů až po vybírání procenta zisků od prodejců drog. Moro je idolem pravicových voličů, protože odsoudil bývalého prezidenta Lulu, ikonu levice, na více než deset let do vězení za korupci.



Bolsonaro jmenoval Alexadrea Ramagema, od dětství velmi blízkého přítele svých tří dospělých synů novým ředitelem Federální policie, avšak Nejvyšší soud to jmenování zrušil, protože ústava vyžaduje, aby byla Federální policie nezávislá a zodpovídala se jen soudnictví. Avšak Bolsonaro řekl všechny výše citované věci s cílem sdělit na veřejné demonstraci v neděli v hlavním městě Brasília svůj konečný úmysl, totiž "Budu znovu jmenovat šéfem Federální policie tutéž osobu, jejíž jmenování zakázal Nejvyšší soud, bez ohledu na to, co rozhodnou jiné síly, a chci vidět, kdo mi v tom dokáže zabránit. Připomínám všem, že lid a armáda stojí na mé straně. Kdo se mi chce postavit? Jsem připraven. Já jsem prezident. Já jsem zákon."



Devět novinářů, kteří o akci informovali, bylo zbito. Jedna novinářka a kameraman byli zbaběle kopáni do břicha, když leželi na zemi, a postarší reportér byl donucen sníst své brýle! A vojenská policie se na to pasivně dívala a ignorovala žádost novinářů, aby jim pomohla.



Když jeden demonstrant zařval na Bolsonara, že se tady bijí novináři, odpověděl, "oni lžou a když mé děti lhaly, bil jsem je taky".



Rodrigo Maia, předseda dolní komory brazilského parlamentu, řekl, že zajistí, aby byly aktivovány všechny demokratické síly k lividaci "této teroristické skupiny, která převzala moc". Bývalý předseda Nejvyššího soudu uvedl, že "Bolsonaro dokázal, že nepatří do demokracie a my mu ukážeme, že demokracie mají způsoby, jak eliminují ty, kdo ji chtějí zničit".



Po tomto veřejném protestu, který ignoroval zákony o sociálním distancování a na němž Bolsonaro neměl roušku, brazilský prezident oznámil, že také tento týden vymění nejvyššího velitele brazilské armády a do té funkce jmenuje svého blízkého kamaráda. To vedlo ke krizovému jednání na Zoomu mezi třemi generály, kteří jsou veliteli armád na Jihu (z mého domovského města, Porto Alegre), São Paulo a Amazonas, zatímco se zdá, že velitelé z Rio de Janeiro a Minas Gerais jsou na prezidentově straně.



Můj otec je absolventem vojenské školy, a proto mám rodinné styky s třemi jeho bývalými spolužáky a blízkými přáteli, kteří měli vojenskou kariéru a dostali se do nejvyšších postavení. Zeptal jsem se jich na nynější krizi a všichni mi sdělili, že Bolsonaro má armádu z Rio de Janeiro a Minas Gerais na své straně, ale že pochybují, zda se mu úspěšně podaří přesvědčit ostatní části armády, aby ho podpořily. Dva z nich jsou přesvědčeni, že protože je viceprezidentem respektovaný generál, Hamilton Mourão, nejpravděpodobnější je, že armáda se rozhodne kapitána Bolsonara svrhnout a nahradit ho generálem. Avšak existuje strach, že 33 procent Bolsonarových fundamentalistických stoupenců, kteří ho považují za předáka kultu, za Mesiáše, který přišel osvobodit Brazílii od levice, bude páchat teroristické útoky a pouliční násilí, pokud bude jejich idol svržen.



To všechno může znamenat, že je Brazílie na pokraji Bolsonarova pokusu o puč a hrozí válka mezi různými částmi brazilské armády, včetně občanských nepokojů.

