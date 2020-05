Trump: Bude muset holt zemřít víc lidí

Průběžné zpravodajství:

7. 5. 2020

Velmi užitečný zdroj o aktuálním stavu epidemie koronaviru ve všech zemích světa: https://www.worldometers.info/coronavirus

- Údaje MZČR o průběhu pandemie v Česku ZDE. 7.5. bylo v ČR registrováno 7.5. bylo v ČR registrováno 7974 nakažených, v nemocnici bylo 295 osob a 262 osob zemřelo.

- Donald Trump se znovu vyjádřil, že Spojené státy budou holt muset přijmout skutečnost, že zemřou další lidé, protože začne otevírat ekonomiku. "Musíme být bojovníci," řekl ve Fox News na otázku, zda Američané mají očekávat další úmrtí po otevření ekonomiky. "Nemůžeme ponechat svou zemi uzamčenou léta." Trump dodal: "Doufejme, že se to nestane, ale je velmi pravděpodobné, že se to stane." - V úterý Trump řekl: "Budou někteří lidé postiženi? Ano. Budou někteří lidé těžce postiženi? Ano. Ale musíme svou zemi odemknout a musíme ji odemknout brzo." - Bílý dům je v chaosu poté, co Trump oznámil, že jeho tým expertů pro boj proti koronaviru bude rozpuštěn, za méně než 24 hodin si to rozmyslel a tým bude pracovat dále. V USA zatím zemřelo více než 70 000 lidí a každý den je registrováno dalších 30 000 nakažených.









- - V Rusku vypadl už třetí nakaženýzdravotník v nemocnici z okna. Alexander Šulepov byl testován pozitivně na koronavirus, ale jeho zaměstnavatel ho dál nutil pracovat v nemocnici, řekl Šulepov na videu. 1. května záhadně vypadl v nemocnici z okna. Má prasklou lebku, dvě další ruské zdravotnice, které v posledních čtrnácti dnech "vypadly z okna", zemřely. Ruští zdravotníci kritizují děsivé poměry v nemocnicích, především nedostatek ochranných prostředků. Mnozí lékaři ze zdravotnictví odcházejí, protože se bojí, že zemřou. Zdravotníci v Rusku tvoří přibližně 7 procent z počtu mrtvých, kteří na koronavirus zemřeli. Ruská lékařská komunita na sociálních sítích stále otevřeněji kritizuje špatné pracovní podmínky a neexistenci mimořádných platů přislíbených Putinem. ZDE

- Už napočtvrté v pěti dnech zaznamenala Chile denní nárůst více než 1000 případů nákazy.- Islandu se podařilo téměř úplně eliminovat virus. 97 procent nakažených pacientů se uzdravilo a minulý týden tam byly registrovány jen dva nové případy.- Z genetické studie vzorku více než 7500 nakažených osob vyplývá, že se koronavirus rozšířil rychle po světě někdy od října do prosince roku 2019. Vědci z ústavu genetiky na University College v Londýně identifikovali téměř 200 mutací viru SARS-CoV-2, z čehož vyplývá, že se přizpůsoboval během šíření lidským hostitelům. Největší genetická rozrůzněnost koronaviru byla zjištěna v nejpostiženějších zemích.