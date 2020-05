Americká vládní lékařská expertka varuje před čtvrt milionem mrtvých

Průběžné zpravodajství:

4. 5. 2020

- Donald Trump tvrdil, že "v Americe zemře na koronavirus 50 000 - 60 000 osob". Nedávno to zvýšil na "60 000 - 70 000". Dosud v USA zemřelo 67 166 osob. Čelná lékařská expertka Trumpovy vlády Deborah Birx v neděli zdůraznila ve Fox News, že i při sociálním distancování a potlačování viru v USA podle odhadů vědců zemře 100 000 - 240 000 osob. V souvislosti s demonstracemi v Michiganu varovala, že tamější demonstranté, požadující zrušení karantény, "nakazí svou babičku, která zemře, a budou mít pocit viny po celý zbytek života". ZDE - Bolsonaro dál popírá nebezpečí koronaviru. Vyvolalo to pouliční protesty, navzdory apelům brazilského ministerstva zdravotnictví, aby lidé zůstali doma.

To je totiž jediná spolehlivá informace o počtu mrtvých na koronavirus. Zjišťují to novináři v USA, v Británii i v dalších zemích. (JČ) -Upozornil nás František Vančura, že zatím tato data nejsou dostupná: ZDE

- Brazílie má více než 100 000 potvrzených nákaz. Za posledních 24 hodin Brazílie registrovala 4588 nových případů nákazy a 275 úmrtí.- Rusko, Írán a Čína provádějí hackerské útoky proti britským univerzitám ve snaze ukrást výzkum koronavirové infekce ZDE - Počet hospitalizovaných Američanů ve státě New York poprvé od poloviny března poklesl pod 10 000. Stát zaznamenal dalších 280 úmrtí, ve státě New York celkem zemřelo 19 189 osob.- Řecko evakuuje téměř 400 migrantů z tábora Moria.- Americký ministr zahraničí Mike Pompeo tvrdil, že existují "obrovské důkazy", že koronavirus vznikl v čínské laboratoři, avšak žádné důkazy neposkytl.- Itálie zaznamenala 174 nových úmrtí, což je nejnižší počet od 168 denních mrtvých dne 1O. března, kdy země byla uzamčena. 1389 nových infekcí je také nejniší počet od prvního týdne v březnu.- Británie a Francie zkoušejí své mobilní aplikace pro sledování nakažených osob.- Koalice umělců, celebrit, vědců a intelektuálů varuje, že domorodí lidé v Brazílii jsou ohrožení "genocidou" COVIDU-19. Nemají totiž imunitu proti chorobám bělochů.- Třetina náhodných testů na koronavirus v Afghánistánu byla pozitivní. Vyvolává to obavy, že v tomto nestabilním státě je obrovské množství nezdokumentované infekce.Předchozí průběžné zpravodajství ZDE